Le Venezuela a mieux récupéré que malade en raison de COVID-19 – . Miami (51)

Le Venezuela a récupéré de ce samedi plus de malades que de malades grâce au COVID-19, après que 93 personnes sur les 175 infectées ont été négatives au test d’infection à coronavirus et n’ont présenté aucun symptôme ces derniers jours, a rapporté le ministre de la Communication Jorge Rodríguez.

“Au cours des dernières 24 heures, il n’y a eu aucun nouveau cas d’infection au COVID-19 (…) les courbes ont été franchies, la première fois que nous avons plus de personnes récupérées que de cas positifs”, a déclaré Rodríguez dans le rapport quotidien habituel présenté par le Le gouvernement de Nicolás Maduro depuis le palais présidentiel de Miraflores.

RÉCUPÉRÉ PLUS DE LA MOITIÉ DE PATIENTS

Il a expliqué que 53,1% de tous les patients sont déjà “complètement rétablis”, de sorte que sur un total de 175 cas confirmés positifs, seuls 82 peuvent infecter d’autres samedi.

Cette semaine, l’exécutif a signalé un ralentissement des nouvelles infections par COVID-19, avec quatre cas vendredi et au moins deux jours au cours desquels un seul patient supplémentaire a été ajouté au total, l’un des plus bas au monde.

Le ministre a noté la “très bonne nouvelle” selon laquelle, au cours des dernières 24 heures, neuf personnes ont rejoint le nombre total de personnes récupérées à 93.

“Cela ne signifie pas que la bataille est terminée … que nous avons déjà réussi à remporter la bataille finale”, a averti Rodríguez, considérant que le Venezuela est maintenant “dans un moment de plus grande fragilité”, de sorte que des mesures doivent être maintenues pour éviter la propagation de la maladie.

“Si nous cessons de respecter l’un des instruments avec lesquels nous avons réussi à contrôler la courbe (…) nous nous verrons en présence de situations graves”, a-t-il insisté.

APPEL POUR MAINTENIR LA QUARANTAINE

Dans ce sens, il a réitéré l’appel lancé aux citoyens pour qu’ils maintiennent la quarantaine nationale en place depuis 26 jours, suspendant ainsi les activités scolaires ou professionnelles non essentielles.

Il a déclaré que les prochains jours seront “cruciaux” pour contenir la pandémie, qui a fait plus de 100 000 morts dans le monde. Il a donc demandé aux Vénézuéliens de continuer à porter des masques faciaux, de maintenir une distance sociale et de se laver fréquemment les mains pour éviter les poussées. de COVID-19.

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a décidé de prolonger cet état d’alerte décrété le 14 mars pour une nouvelle période de 30 jours ce samedi.

Le ministre a précisé qu’à ce jour, 181 335 tests ont été effectués pour détecter les cas d’infection à coronavirus, ce qui, assure-t-il, place le Venezuela à la première place en Amérique latine avec plus d’études de ce type appliquées, environ 6 000 pour chaque million d’habitants.

“C’est le moment de tenir un peu plus longtemps, nous avons de quoi être fiers … nous avons joué dans la plus grande opération de santé connue de l’histoire du Venezuela et les résultats sont déjà visibles”, a-t-il ajouté.

.