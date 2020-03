Le Venezuela déclare Caracas et sept États en “quarantaine” par COVID-19 – Telemundo Miami (51)

CARACAS.- Nicolás Maduro a déclaré ce dimanche la “quarantaine sociale collective” dans sept états du pays en plus de Caracas, une mesure qui entrera en vigueur lundi à partir de 5 heures du matin pour stopper l’expansion du coronavirus.

“La quarantaine sociale collective se fera dans les zones où l’incidence la plus élevée de ce virus importé a été détectée et dans les zones où les cas de quarantaine sont répartis: Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure et Cojedes”, a déclaré Maduro. dans une adresse diffusée à la télévision.

Maduro a expliqué qu’il y avait sept nouveaux cas confirmés de personnes infectées par COVID-19, soit déjà 17 au total. Vendredi dernier, les deux premiers cas ont été signalés.

Zulia et Miranda sont les États avec la plus grande population du pays, avec plus de 7,5 millions d’habitants entre eux; la quarantaine totale affectera plus de 9,4 millions d’habitants, soit près d’un tiers de la population totale du pays, estimée à 28 millions.

“LE PANDÉMIE POURRAIT SURMONTER TRAGIQUEMENT”

“C’est le seul moyen. Soit nous allons mettre en quarantaine, soit la pandémie pourrait faire tomber notre pays de manière inclémente et tragique comme cela se produit aujourd’hui en Europe, vous savez bien”, a déclaré Maduro.

Il a expliqué que cela supposerait le travail et la suspension légale de toutes les activités sauf celles de service social et de nécessité, bien qu’il n’ait pas précisé combien de temps cette mesure durera.

“Nous allons à une situation que nous n’avons jamais connue. Ce ne sont pas des vacances collectives, c’est une quarantaine qui mérite une grande discipline sociale. Vous ne devez quitter la maison que pour couvrir les besoins essentiels”, a-t-il précisé.

Maduro a déclaré qu’il s’agissait d’une mesure “drastique et incontournable” et a appelé à l’union de tout le pays “pour aller de l’avant”.

CAS IMPORTÉS

Le président a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait atteint le Venezuela avec des “cas importés” en provenance d’Europe et de Colombie, cette dernière passant par la ville colombienne de Cúcuta, qui abrite le principal poste frontalier avec le Venezuela.

Aux deux cas détectés vendredi et aux huit ce samedi, sept nouveaux ont été ajoutés: quatre d’Europe, un de Cúcuta et deux autres d’autres endroits du monde qu’il n’a pas détaillés.

Concernant la Colombie, il a déclaré qu’il existe une étroite collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) afin qu ‘”il intercède auprès du gouvernement colombien pour la communication, la coordination pour la santé” entre le ministères des deux pays.

“J’appelle la sensibilité humaine au président Iván Duque. Il est temps que la coordination s’occupe de la santé des peuples. Nous savons qu’il y a une très forte épidémie de coronavirus dans le (département colombien de) Norte de Santander. Nous avons infecté des patients atteints de la maladie à Cúcuta “, a-t-il assuré.

La Colombie a fermé la frontière avec le Venezuela quelques heures après avoir annoncé le premier pays infecté par le virus.

AIDE CHINE

Maduro a remercié la Chine pour tout le soutien qu’elle reçoit de là “pour fournir au Venezuela tout l’équipement nécessaire pour continuer à faire face à cette pandémie qui affecte l’humanité dans son ensemble”.

Il a déclaré que le pays asiatique a pris des mesures drastiques et que, bien que le Venezuela “ne soit pas entré dans une phase aussi grave”, il a évalué l’extension de la quarantaine: “La seule façon d’arrêter la transmission et la propagation des canaux est d’entrer progressivement mais de manière accélérée dans une phase drastique de quarantaine collective à l’échelle nationale. “

.