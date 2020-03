Le Venezuela rappelle Rincón et le chancelier à la demande des clubs italiens | Réseaux sociaux sportifs

Le défenseur Jhon Chancelier et le milieu de terrain Tomás Rincón ont été rappelés de l’équipe nationale vénézuélienne pour les deux premiers matchs de la Coupe du monde 2022 à la demande de Brescia et de Turin, l’Italie, le pays le plus touché en Europe par la pandémie de la coronavirus.

La Brescia de Chancellor et le Torino de Rincón ont fait valoir à la Fédération vénézuélienne de football (FVF) que le maintien de l’appel à ces joueurs serait en danger, car ils travaillent dans l’une des zones les plus touchées par la pandémie, comme l’a déclaré aujourd’hui le Organisation mondiale de la SANTE.