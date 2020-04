Le vide du pouvoir que Rosario Murillo essaie de combler avec les appels téléphoniques

Le Nicaragua est un pays avec un président qui ne s’est pas levé depuis 27 jours. Le vice-président, qui est également la première dame et porte-parole du gouvernement, ne communique que par téléphone tous les jours à midi pour dire que tout va bien dans le pays. Malgré tout, Rosario Murillo a le même temps que son mari, le dictateur Daniel Ortega, sans faire face aux citoyens.

En l’absence de pouvoir, Murillo tente de “gouverner” et le fait par téléphone. Depuis qu’Ortega est arrivé au pouvoir en 2007, Murillo a fait l’appel via les médias officiels. Dans son rapport, il propose un rapport de travail de chaque institution d’État et, ces jours-ci, il rend compte des progrès du coronavirus dans le pays. Il fournit peu d’informations et ses interventions sont chargées de lectures bibliques, de poèmes de Rubén Darío et merci à Dieu.

La leader de l’opposition en exil, Haydée Castillo, a déclaré que Murillo est une usurpatrice de tous les pouvoirs de l’État, car elle seule communique les informations officielles, par le biais des médias officiels, devenant une personne qui “exerce le gouvernement” en tant qu’animateur de radio. “

“Nous nous habituons peu à peu à un gouvernement virtuel, qui communique à distance avec les citoyens et je pourrais dire qu’il n’y a pratiquement pas de communication avec tous les citoyens, car tout le monde n’a pas accès à ces moyens de communication par que cet annonceur transmettrait soi-disant ces fonctions de l’Etat “, a déclaré Castillo.

Le Nicaragua est le seul pays d’Amérique latine où les dirigeants n’ont pas donné leur visage pendant la pandémie de Covid-19. Sans la permission de Murillo, aucun agent public ne peut parler ou donner des interviews pour comparer les informations officielles avec la réalité du pays.

“Il y a un grand vide de pouvoir et la figure du Président de la République a disparu du pays. On pourrait dire que le vice-président pourrait supposer si nous étions conscients qu’il y a eu une absence temporaire du président, ce que nous allons dire le minimum, c’est-à-dire une absence temporaire de 15 jours. Mais M. Ortega a des semaines sans montrer son visage “, a ajouté Castillo.

Il est plus facile de tricher s’ils ne voient pas votre visage

Le sociologue Cirilo Otero a dit qu’il est plus facile de tromper les gens s’ils ne vous voient pas, car “voir une personne en face vous donne plus d’informations pour savoir si elle dit la vérité ou vous trompe”.

“Psychologiquement et sociologiquement, il est nécessaire de voir les visages des gens, car les yeux et les gestes parlent. Il y a un langage corporel qui vous en dit long: si les gens comprennent ou sont d’accord avec ce que vous dites, ou s’ils vont se conformer ou sont un menteur “, a déclaré le sociologue.

Otero a expliqué que lorsque seule la voix de la personne est entendue, “vous devez être beaucoup plus analytique pour trouver les défauts du ton, car le ton aide également à savoir si la personne vous ment.”

Mais surtout en ce qui concerne la première dame et vice-présidente, Rosario Murillo, Otero a un diagnostic concluant: elle ne montre pas son visage simplement à cause de l’arrogance. «Elle parle à travers ce médium car elle est arrogante et n’a pas la capacité de converser ou de dialoguer. Il n’aime pas écouter ce que les autres pensent “, a expliqué le sociologue.

Le sociologue Luis Molina a déclaré que Murillo est une personne qui n’a pas de valeurs, de principes ou d’éthique qui l’oblige à respecter la population qui l’écoute.

Mais, en plus, Molina a apprécié que de l’autre côté il y ait un groupe de la population qui se sent comme un sujet, et c’est là que Murillo et tous les dirigeants du pays ont profité pour traiter le Nicaragua “comme s’il s’agissait de sa ferme”. «Cette dame avec quelles valeurs peut gouverner le pays, si elle croit qu’elle est propriétaire du pays. Et les enfants croient également qu’ils sont propriétaires “, a déclaré Molina.