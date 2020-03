“Le virus est très rapide et nos dirigeants très lents” – . Miami (51)

Vendredi, la chanteuse colombienne Shakira a demandé aux dirigeants politiques de mettre en œuvre une “distanciation sociale extrême” pendant 15 jours dans leur pays pour empêcher le coronavirus de se propager dans des régions où il y a encore peu de cas, contrairement à ce qui s’est passé en Europe.

“Dans les pays où ils ont actuellement peu de cas, ils doivent apprendre des erreurs que nous payons dans les pays européens où les mesures sont arrivées trop tard. Nous exhortons nos dirigeants à mettre en œuvre 15 jours de distanciation sociale extrême”, a déclaré le Colombien dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux.

L’artiste – qui a vendu plus de 60 millions de disques et a remporté de nombreux prix, dont trois Grammy Awards et 11 Latin Grammy Awards – a critiqué les pays qui “n’écoutent pas les recommandations des autorités sanitaires, agissent tard ou donnent la priorité à l’économie. sur la santé et le bien-être des citoyens. “

“D’après mon expérience, ayant été en Europe au cours des dernières semaines, nous avons réalisé que le virus est très rapide et nos dirigeants trop lents. Tous les pays doivent collaborer avec l’Organisation mondiale de la santé sur un plan coordonné et international. “at-il averti.

Pour cette raison, il a apprécié le fait que certains gouvernements ont décidé de fermer “les écoles et les lieux publics où les gens se rassemblent” dans le but “d’aplanir la courbe et de prévenir la propagation du virus, en particulier dans les pays qui ne sont pas prêts à offrir des soins médicaux comme les Latino-Américains et les Africains. “

“S’il vous plaît, restons chez nous 15 jours, pour le bien des plus démunis, des malades, des personnes âgées et des plus vulnérables du monde”, a ajouté l’artiste né à Barranquilla il y a 43 ans.

