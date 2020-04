Le virus peut mettre fin au plan de Trump pour une réouverture économique majeure

Ce qu’ils font avec les morts par Covid-19 à New York 1:04

(.) – Le président américain Donald Trump n’obtiendra sûrement pas sa “réplique” de l’économie gelée.

Ses espoirs d’un fort rebond au cours de l’été de son année de réélection sont probablement anéantis par la science d’un virus très contagieux, pour lequel il n’existe aucun vaccin ou traitement prouvé.

De plus, de nombreux gouverneurs d’État et maires de grandes villes, qui jusqu’à présent conservent plus de confiance du public dans leur gestion de la crise que Trump, sont inquiets de la fin prématurée des ordres de rester chez eux. Trump ne peut pas simplement les forcer à s’ouvrir.

Et l’administration elle-même semble bien en deçà de la préparation requise pour rouvrir le pays en toute sécurité. Les capacités de test de masse requises pour subir un retour progressif à la vie normale avant de contenir la pandémie sont loin des niveaux requis.

Il n’y a également aucun signe d’un plan gouvernemental sur la façon de reprendre en toute sécurité des fonctions vitales telles que le transport aérien et de surface sans déclencher une nouvelle vague d’infections de masse.

Cependant, Trump semble de plus en plus désireux de remettre tout le monde au travail, ou du moins jette les bases pour blâmer les autres si cela ne peut pas se produire, suggérant une fois de plus au milieu des critiques de sa direction que les États, et pas Washington, ils devraient diriger.

«Gouverneurs, perfectionnez les programmes et appareils d’essai de vos États. Préparez-vous, de grandes choses se produisent. Il n’y a pas d’excuse! Le gouvernement fédéral est là pour vous aider. Nous testons. Plus que tout autre pays au monde. Préparez-vous également avec des masques faciaux », a tweeté le président dimanche soir.

Trump a également retweeté un appel dimanche soir pour licencier le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, qui a reconnu sur . que des efforts d’atténuation plus tôt auraient pu sauver des vies.

Personne ne dit que la décision imminente de Trump est facile. Et il y a déjà des débats houleux au sein de l’administration sur le sujet. Tous les titulaires de charge publique doivent équilibrer les conséquences dévastatrices de la fermeture du gouvernement qui menace de déclencher un marasme économique avec la nécessité d’endiguer la résurgence du virus lorsque les zones critiques dépassent leur pic d’infections.

Mais le manque de détails jusqu’à présent, même à l’approche de la date cible de Trump du 1er mai, suscitera des inquiétudes quant à savoir si un président qui a négligé de reconnaître la menace initiale du virus est à la prochaine étape critique de la se battre.

La réouverture du débat se réchauffe après que les États-Unis ont adopté les 22 000 décès liés à Covid-19 et au moins un demi-million de cas connus. Tous les pays ne testent pas de la même manière, et on s’est demandé si toutes les nations étaient sincères, mais en ce qui concerne les chiffres bruts, les États-Unis sont actuellement le pays le plus touché au monde.

Mais il y a un optimisme croissant que le taux d’augmentation des infections aplatit et que les États-Unis n’atteindront pas les 100 000 à 240 000 décès précédemment cités par la Maison Blanche. L’espoir que le nombre de morts puisse être maintenu au niveau le plus bas, mais toujours très tragique de 60 000, repose sur l’hypothèse que la distanciation sociale se poursuivra jusqu’en mai.

Dans les jours à venir, le président pourrait être écarté par les conseils de ses meilleurs conseillers en santé et en sens inverse par des conseillers économiques conscients que plus la fermeture se prolonge, plus il est probable que les emplois disparaissent définitivement. Il y a de forts appels de commentateurs conservateurs qui influencent Trump pour libérer l’économie.

Fauci: Ce n’est pas comme appuyer sur un interrupteur

Fauci a offert un peu d’espoir, mais aussi un avertissement lors de l’émission “State of the Union” de . ce dimanche. Il a déclaré que d’ici la fin du mois, il pourrait être possible de juger si certaines mesures de distanciation sociale pourraient être atténuées.

“Cela dépendra de l’endroit où vous vous trouvez dans le pays, de la nature de l’épidémie que vous avez déjà connue et de la menace d’une épidémie que vous n’avez peut-être pas connue”, a déclaré Fauci à Jake Tapper.

“Ça ne va pas être un interrupteur d’éclairage, comme dire, eh bien, c’est déjà juin, juillet ou peu importe, cliquez, l’interrupteur d’éclairage se rallume”, a déclaré Fauci.

Une telle ouverture initiale graduelle et limitée est peu susceptible de répondre aux espoirs du président d’un rebond économique rapide.

“Ce serait bien de pouvoir ouvrir avec un grand coup et d’ouvrir notre pays, ou certainement la plupart de notre pays”, a déclaré Trump la semaine dernière. Sur Fox News samedi, il a déclaré que la décision avait été la plus difficile de sa vie.

«Il y a beaucoup de choses qui entrent dans une telle décision. Il sera basé sur de nombreux faits et instincts “, a déclaré le président.

Le désir de Trump de faire confiance à l’instinct ennuiera ses détracteurs, car son instinct a minimisé le virus pendant des semaines plus tôt cette année.

Fauci a semblé provoquer la colère de Trump lors de l’émission “State of the Union” dimanche matin lorsqu’il a admis qu’il y avait eu “beaucoup de rejet” au sein de l’administration des appels à prendre rapidement des mesures de distanciation sociale.

“Je veux dire, évidemment, vous pourriez logiquement dire que si vous aviez un processus en cours et que vous aviez commencé l’atténuation plus tôt, vous auriez pu sauver des vies”, a déclaré Fauci.

Quelques heures plus tard, Trump a retweeté un utilisateur qui a déclaré qu’il était “temps pour #FireFauci” (de renvoyer Fauci). Le tweet a suggéré que Fauci a minimisé par erreur la menace initiale du coronavirus pour les États-Unis. USA fin février, quand il a déclaré que “le pays dans son ensemble … est toujours à faible risque”, bien que l’expert en maladies infectieuses ait spécifiquement fait référence à une épidémie dans l’État de Washington et déclaré que “cette situation évoluait”.

Des tests massifs sont nécessaires pour ramener la vie américaine à la normale

Divers groupes d’experts et experts ont publié des plans détaillés sur la façon de passer de l’état actuel de fermeture à la réouverture des magasins, des entreprises, des transports, des événements sportifs et des rassemblements sociaux à grande échelle.

Les études, qui comprennent le conservateur American Enterprise Institute, le Centre libéral pour le progrès américain et le Safra Center for Ethics de l’Université de Harvard, esquissent une danse complexe d’ouvertures en fonction des conditions lorsque les repères sont atteints par la chute des infections dans les états successifs.

Ils s’appuient sur une expansion massive des tests, de la recherche des contacts et de l’isolement, éventuellement avec des applications de téléphonie cellulaire qui peuvent permettre à certaines sections de la population de reprendre le travail.

Mais pendant des semaines, l’administration n’a pas réussi à répondre à l’expansion des tests qui seraient requis dans le cadre de tels plans.

Le président se vante chaque jour des programmes de tests qui ont maintenant atteint 2 millions d’Américains. Mais dans le cadre de la plupart des plans de réouverture, il faudra peut-être plusieurs millions de personnes par jour pour tester afin de prévenir une nouvelle flambée d’infections qui pourrait submerger les hôpitaux.

Actuellement, il n’y a pas suffisamment de tests de diagnostic pour couvrir tous les agents de santé de première ligne ou les nombreux Américains qui tombent malades. Et les résultats des tests prennent des jours pour revenir dans certains cas.

Les experts en santé publique demandent également une augmentation des tests sérologiques à base de sang qui peuvent identifier les anticorps chez un patient qui les a développés pour lutter contre la maladie, ce qui pourrait permettre à cette personne de reprendre une vie normale.

La semaine dernière, le président a déclaré qu’un programme de tests à l’échelle nationale n’était pas nécessaire avant l’ouverture de l’économie.

“En avez-vous besoin? Non. C’est quelque chose de bien? Oui », a déclaré Trump. “Nous parlons de 325 millions de personnes et cela n’arrivera pas.”

L’ancien vice-président Joe Biden souligne le manque de preuves alors qu’il élabore son propre plan de lutte contre le virus alors qu’il intensifie sa campagne électorale générale contre Trump.

“Nous devrions exécuter plusieurs fois le nombre de tests de diagnostic que nous faisons actuellement”, a écrit Biden dans un éditorial du New York Times publié dimanche.

“Ce n’est pas sorcier; il s’agit d’investissement et d’exécution. Nous sommes maintenant dans cette crise depuis plusieurs mois, et pourtant cette administration n’a pas directement fait face au péché originel dans sa réponse ratée: échec du test. »

Trump ne peut pas ordonner la réouverture de l’économie

En raison du système fédéral d’EE. Aux États-Unis, Trump ne peut pas simplement ordonner aux gens de retourner au travail.

Les gouverneurs et les maires qui ont fermé leurs juridictions prendront cette décision.

“Nous allons prendre les décisions qui protègent les Néo-Mexicains”, a déclaré dimanche à . la gouvernante démocrate de l’Etat du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham.

“Si nous avions de meilleures stratégies nationales et des tests universels et un suivi des contrats basé sur un logiciel, alors nous pourrions vraiment déterminer quand l’ouverture aurait un sens et nous pourrions commencer à le faire dans le pays”, a déclaré Lujan Grisham.

Le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, a reconnu dimanche que les Américains souhaitaient que la vie revienne à la normale. Mais il a averti que les États voisins doivent adopter la réouverture pour qu’il fonctionne correctement et garder le virus sous contrôle.

«Personne ne veut choisir entre une stratégie de santé publique et une stratégie économique. Et en tant que gouverneur de l’État, je ne vais pas choisir l’un plutôt que l’autre. Nous avons besoin d’une stratégie de santé publique sûre et cohérente avec une stratégie économique “, a déclaré Cuomo.

Un autre responsable local dans une position similaire est le maire de Washington Muriel Bowser.

“Nous ne nous attendons pas à ce que notre pic médical se produise avant juin”, a déclaré Bowser sur “Inside Politics” de ..

«Et nous continuons donc à chercher des moyens pour que nous puissions certainement démarrer lentement notre économie. Mais je ne pense pas que ce soit le 1er mai », a déclaré Bowser.

Pourtant, dans certaines régions du pays qui ont été moins touchées par le virus que les grandes agglomérations côtières, les autorités espèrent pouvoir commencer à avancer en toute sécurité.

Le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a défendu sa décision de ne pas imposer d’ordonnance de séjour à la maison ce dimanche dans “State of the Union” de ., arguant que le manque de densité de population de l’État signifiait qu’il n’était pas nécessaire.

“En ce moment, ce que nous faisons est un succès, cette approche ciblée”, a déclaré Hutchinson.

