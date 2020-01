Le water-polo féminin espagnol, championne d’Europe | Sports pratiques

La séléction espagnole a été proclamé Champion d’Europe de water-polo, en battant la Russie 13-12 contre la Russie, en finale disputée à la Duna Arena de Budapest, qui ajoute son deuxième titre continental et montre le grand moment de l’équipe espagnole, vice-championne du monde et désormais numéro un en Europe .

Les nerfs d’une grande finale se sont fait sentir dès le début de la rencontre. Les erreurs se sont mêlées à la qualité des joueurs, le tout à un rythme effréné, ce qui a intéressé les Russes, qui en première période ont marqué deux de leurs quatre buts en jeu.

Égalité

Malgré un démarrage régulier, ceux de Miki Oca Ils ont su endurer et rester dans le match, dans une période, la première, dans laquelle les Russes ont mieux pénétré la poule. Les 3-4 contre les huit premières minutes, reflétaient à quel point s’améliorer au début du deuxième quart-temps.

Et cela a pris effet, non seulement le robinet était fermé aux contre-frappes russes, mais, bien que la pause soit égale (8-8), l’équipe espagnole était plus impliquée dans le jeu, les nerfs déjà oubliés , et sans dépendre du rythme que les Russes imposaient auparavant.

Mais la Russie n’a pas eu peur de la réaction espagnole, mieux ajusté la défense, qui, avec le bon travail sous bâtons de Anna Karnaukh, a permis le décollage russe (8-10), avec deux minutes pour terminer le troisième quart-temps. Pour la première fois, une équipe laissait plus d’un but. Ce fut le moment clé de la rencontre car toutes les alarmes ont retenti pour l’équipe espagnole et il a su réagir.

L’Espagne, en tant que grande équipe, a refait surface, et avec des buts de Maica García Godoy et de Anni Espar, égalé (10-10) pour affronter la dernière étape du match, où tout dépendait de petits détails, comme la main de Laura Esther pour éviter quelque peu, la réaction rapide des Clara Espar pour marquer un ballon qui restait lâche ou quatrième de Maica, ce qui a permis à l’équipe espagnole de profiter de deux en quatre minutes (12-10).

Puis ce furent des minutes de nerfs, d’erreurs, de décisions arbitrales douteuses et de l’euphorie finale dans le but de Paula Leitón cela a mis le 13-10 déjà inaccessible pour les Russes, qui ont appuyé jusqu’au bout, avec deux autres buts.

