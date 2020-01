Le water-polo masculin entre également en finale européenne | Sports pratiques

La Équipe espagnole de water-polo Le mâle a fait l’exploit et a rejoint la femelle pour disputer la finale de l’Européen, après avoir remporté la demi-finale contre la Croatie par 9-8, dans un match très serré, qui n’a été décidé qu’avec le meilleur savoir-faire de l’équipe nationale au dernier trimestre. .

Le water-polo espagnol a de la chance, car c’est un sélection très compétitive, qui sait rester dans le match, même si comme en demi-finale, ce n’est pas sa meilleure journée en attaque. Il a des arguments pour n’importe quelle situation et cela fait une brèche dans ses rivaux, mal à l’aise tout au long du match, comme les Croates ont été vus dans la Budapest Arena.

Et que l’Espagne est celle qui a été vue, celle qui s’est terminée dans le deuxième tiroir de la dernière Coupe du monde 2019 de Gwangju, et dans l’Européen de Barcelone 2018. Parce que cela montre qu’en Europe, personne n’est supérieur, et cela dans les matchs assortis , ceux qui décident des médailles, savent les jouer, garder leur calme et faire confiance à leurs qualités.

Mauvais départ

C’était un match serré, difficile à jouer à cause de la tension et des nerfs, et où la tension a été remarquée, surtout dans les deux attaques, surtout lorsque deux colosses étaient dans le but, comme Dani López Pinedo et Marco Bijac, qui ont mis la clé sur leurs buts. L’équipe espagnole, il a été très difficile d’entrer dans le match, a fini par ne pas marquer le premier quart (0-1), bien que l’offensive croate n’ait pas été très précise.

Et c’est qu’en attaque, le manque d’idées déjà constaté lors des deux dernières périodes des quarts de finale contre la Serbie s’est maintenu, malgré quatre attaques avec exclusions.

Les choses ont changé dans les huit dernières minutes, les deux lors de la première attaque de Álvaro Granados, ce qui non seulement signifiait égalité (1-1), mais donnait également confiance à l’équipe espagnole en attaque, malgré Bijac. Les nombreux Miguel de Toro, Alberto Muñarriz et Adrián Delgado au deuxième trimestre, ils ont permis d’atteindre l’équateur du crash.

Les erreurs d’attaques, la bonne défense et l’excellente performance des gardiens sont restées en seconde période, le tout sous une égalité dans laquelle un but était un trésor, la preuve en est que l’égalité a été maintenue (6-6) à la fin du troisième trimestre, et avec tout à décider dans un dernier tronçon, dans lequel Granados a d’abord mis l’Espagne en tête, bien que Marko Jokovic ait répondu (7-7).

Il n’a pas fallu à l’équipe espagnole de répondre à nouveau, dans un superbe tir de Roger Tahull et qu’en l’absence de plus de cinq minutes à la conclusion, il a fini par effondrer l’attaque croate et plus encore quand Alberto Munarriz a ajouté le 9-7 en trente secondes . Le but d’Ante Vukicevic clôt une autre victoire de l’Espagne qui ne cesse de monter sur le podium après la septième place des Jeux de Rio 2016

practicodeporte@efe.com