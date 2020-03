Le World Padel Tour ouvre sa saison 2020 avec le Marbella Masters | Sports pratiques

La saison 2020 du circuit Tour du monde de padel ouvre cette semaine avec le différend du premier test, le Victoria Marbella Master bières, qui commence ce mardi jour 3 et se poursuivra jusqu’au dimanche 8 prochain.

Comment peut-il en être autrement, dans cet événement inaugural, le rendez-vous sera les meilleurs couples du monde, aussi bien chez l’homme que chez la femme. En outre, il s’agit d’un événement au cours duquel il est prévu de démontrer que Tour du monde de padel Continuez à grandir sans vous arrêter.

Comme lors des éditions précédentes, l’événement ne passera pas seulement par les villes les plus importantes d’Espagne, mais montrera à nouveau que son internationalité est une évidence de plus en plus palpable. Il Palais des sports de San Pedro Alcántara assistera à ce premier maître de l’année, un rendez-vous toujours important et dans lequel tous les athlètes cherchent à démarrer la saison de la meilleure façon possible.

La présentation de l’événement a eu lieu lundi sur le terrain de golf du Guadalmina Spa & Golf Resort, et a eu la présence du conseiller pour les sports de Marbella, Manuel Cardeña, ainsi que de deux des meilleurs spécialistes du circuit, les Andalous. Juan Lebrón et Beatriz González.

Première des nouveaux couples

D’un autre côté, ce sera la première occasion de voir à la fois les couples qui ces dernières années ont été présents au World Padel Tour et ceux nouvellement créés, qu’il y en a plusieurs et certains d’entre eux sont particulièrement attractifs. Dans la catégorie masculine, celle mentionnée Juan Lebron, numéro un mondial, s’ouvre sur Ale Galán, tandis que le numéro deux du circuit féminin, Marta Marrero, fera également ses débuts aux côtés de Paula Josemaría.

Ce qui est clair, c’est qu’à partir de ce même mardi, Marbella devient l’épicentre de la pagaie mondiale dans le lancement d’une nouvelle saison qui sera la plus internationale des Tour du monde de padel et il devrait également être d’une grande égalité et d’une énorme compétitivité. L’attente est terminée.

