Le WWF exhorte les gouvernements asiatiques à fermer les marchés d’animaux illégaux | En vedette

L’organisation environnementale WWF a appelé les gouvernements des pays d’Asie à fermer complètement les marchés d’animaux illégaux et non réglementés “pour éviter une autre crise sanitaire, sociale et économique” telle que celle provoquée par le coronavirus ou COVID-19.

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé, le WWF a publié une enquête, menée dans cinq pays asiatiques, qui montre que plus de 90% des personnes interrogées soutiendraient cette mesure et 82% avouent être extrêmement ou très préoccupés par la pandémie.