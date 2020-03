Le XV del León ajoute sa deuxième victoire en Europe | Sports pratiques

L’équipe espagnole a remporté le Belge 23-30, au Fallon Stadium, à Bruxelles, lors de la quatrième journée du Championnat d’Europe masculin et qui est la deuxième victoire espagnole du tournoi.

Ce fut un triomphe très travaillé qui pourrait peut-être être décidé dans la première période où il était beaucoup plus élevé que le XV du Lion, bien que sans succès dans les derniers mètres, puis a souffert au début de la seconde quarante minutes, où il a été submergé au début par les locaux

Un grand tronçon final, qui comprenait trois essais, a permis à l’équipe espagnole de remporter la victoire et de monter à la deuxième place du championnat.

Bon début

Le départ du XV espagnol a été sensationnel, clairement dominé et enclaustro dans sa défense à la Belgique. Le fruit en a été l’avantage qui a atteint 0-13 dans les vingt premières minutes, après le succès de Andrea Rábago avec deux coups de pied entre les trois costumes et la répétition du débutant Nico Nieto.

Cependant, les habitants ont réagi, et grâce à un essai de Thomas Dienst, avec transformation de Alan Willians, a donné vie aux Belges, qui ont égalé le match bien que l’attaque espagnole ait eu plus de possession en attaque avec plusieurs phases au sein de la ligne des vingt-deux.

Le XV du Lion aurait pu et aurait dû laisser un plus grand avantage à l’intermédiaire, les petits détails dans les derniers mètres évitèrent encore une plus grande note de ceux de Santi Santos, même avec des charges sur l’avant-dernier jeu des quarante premières minutes.

Un coup de punition transformé par Willians a mis plus d’émotion en début de seconde période (10-13). Et ce n’était pas bon le début du XV du Lion, qui commençait à souffrir en défense, notamment le deuxième procès belge, cette fois par Lucas de Connick et le succès subséquent des Willians (17-13).

Angoisse

C’étaient des minutes d’angoisse, avec le XV belge sur la vingt-deux ligne d’une Espagne qui a mis du temps à renverser la situation. Temps dans lequel la Belgique a mis les terres sur le tableau de bord, 20-13 après une baisse convertie par Willians.

Mais il y a l’essai de Federico Casteglioni, ce qui a réduit les différences et réveillé les Lions (20-18). Les sensations de la première mi-temps sont revenues, avec la domination espagnole, qui s’est terminée par leur deuxième essai (20-23), cette fois signé par Marco Pinto, en l’absence de 10 pour l’achèvement.

Et encore la deuxième répétition de Castiglioni pour laisser le score à 23-30, après les trois derniers points, encore une fois, de Willians.

