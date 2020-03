Leader de la pénalité … et merci | Sports

Avec un but de pénalité trahi par le VAR, Barcelone a survécu pour récupérer provisoirement le leadership de la Liga Santander et remplir le Real Madrid de pression, sans marge d’erreur à Benito Villamarín, contre le Betis dimanche, dans un autre chapitre de la offre féroce pour le domaine de la compétition.

L’arbitrage vidéo a averti l’arbitre de la main de Robin Le Normand. L’Argentin Leo Messi n’a pas échoué à onze mètres et a subi un choc de tension inégal, du mécontentement dans les tribunes et de la prudence sur les bancs, notamment au Barça. Un soulagement pour Quique Setién après le revers et les suites du classique de dimanche dernier.