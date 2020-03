LeaveNoOneBehind: prévenir la catastrophe de Corona maintenant

Si vous souhaitez aider avec les dons, vous pouvez le faire ici:

www.leavenoonebehind2020.org/funds

Pour faire face à cette crise des coronavirus, nous avons besoin de solidarité.

Le coronavirus frappera particulièrement durement ceux qui ont déjà des difficultés. Cela inclut les réfugiés aux frontières extérieures de l’Europe, ainsi que les sans-abri, les personnes âgées et les malades partout dans le monde. La crise de la couronne peut nous distraire des souffrances de ceux qui demandent une protection, mais la violence et la catastrophe humanitaire continuent. C’est pourquoi il est plus important que jamais de rester ensemble.

Le virus ne se différencie pas selon la couleur de la peau, la religion ou le sexe. COVID-19 nous concerne tous.

Pour que l’Europe affronte cette pandémie dans l’unité, les camps de réfugiés surpeuplés doivent être évacués rapidement. Le continent grec a besoin de soutien à cet égard, tout comme les habitants des îles grecques. Depuis trop longtemps, nous laissons tomber ces citoyens.

Actuellement, dans le seul camp Moria de Lesbos, plus de 20 000 personnes vivent dans un camp construit pour accueillir seulement 3 000 personnes. La quarantaine, le lavage des mains ou l’éloignement social sont essentiels en ce moment, mais si vous vivez à Moria, rien de tout cela n’est possible. Ces personnes sont menacées d’infection, confrontées à un manque de soins humanitaires et livrées à leur sort. Si le virus éclate dans un tel camp, il sera presque impossible de l’empêcher de se propager.

Quiconque n’agit pas maintenant sera complice de la catastrophe qui menace ceux qui en ont besoin.

C’est pourquoi nous demandons maintenant à la Commission européenne et aux gouvernements de l’UE de veiller à ce qui suit:

– Évacuation des camps de réfugiés surpeuplés et mise à disposition de logements sûrs pour les migrants, où ils peuvent être protégés contre la contamination et la propagation du virus. L’UE a de la place pour l’humanité.

– Des mesures de quarantaine et de protection nécessaires contre les coronavirus devraient être mises en œuvre partout pour empêcher la propagation exponentielle du virus. Cela comprend les camps de réfugiés.

– Accès aux soins médicaux pour les sans-abri, les réfugiés et tous les autres.

– Grâce à un effort européen, un soutien humanitaire et financier aux zones les plus touchées, notamment la Grèce.

– Accès aux procédures d’asile et défense inconditionnelle de l’état de droit, y compris en temps de crise.

Pour y parvenir, nous travaillerons ensemble au cours des prochaines semaines pour sensibiliser, exercer des pressions politiques et collecter des fonds pour les organisations humanitaires de diverses manières. Cet appel est le début d’un voyage. La société prouvera qu’elle peut sortir plus forte de cette crise – mais seulement si nous ne laissons personne de côté.