L’économie mexicaine chutera de 5,1% en 2020, prédit Citibanamex

Les prévisions pour 2021 prévoient une reprise progressive, quoique modeste, à 2,3% de croissance.

D’ici 2020, Citibanamex s’attend à ce que l’économie mexicaine se contracte 5,1 pour cent, en raison de facteurs externes plus défavorables, ainsi que de ce qu’ils considèrent comme “une réponse politique limitée au niveau national”.

Selon une analyse de l’institution financière, les pertes économiques aux États-Unis dans des secteurs pertinents pour le Mexique, tels que l’automobile, le tourisme et les envois de fonds seront particulièrement touchés.

En outre, ce qu’ils considèrent comme “une réponse tardive et jusqu’à présent tiède” en termes de politique de santé publique pour contenir la propagation de Covid-19 au Mexique entraînerait probablement une Interruption économique plus longue et plus profonde, en «U».

“Nous constatons maintenant une baisse du PIB de 0,9, 5,1 et 1,6% au premier, deuxième et troisième trimestre, respectivement, suivie d’une croissance de 1,2% au quatrième trimestre”, a-t-il déclaré.

Ils prévoient également une baisse de 9,0% des exportations, une baisse de 6,7% et de 10,4% dans le la consommation et l’investissement privés, encore exacerbés par les actions du gouvernement qui continuent de saper la confiance des entreprises.

“Pour 2021, nous prévoyons une reprise progressive, quoique modeste, à 2,3% de croissance, principalement attribuable à la reprise de la demande extérieure, aux effets de base et à une certaine demande intérieure accumulée. (Ntx)