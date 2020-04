L’éducation garantit que les centres d’éducation spécialisée ne seront pas fermés | La société

Le ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle (PF) a réitéré son soutien aux élèves ayant des besoins spéciaux et a nié la fermeture des centres d’éducation spécialisée, car certaines organisations se répandent.

Dans un communiqué, Education rappelle qu’il y a un an, elle avait déjà expliqué à plusieurs organisations représentant les personnes handicapées que ces centres n’allaient pas fermer et “regrette profondément qu’elle joue avec les sentiments et les attentes d’un groupe aussi vulnérable”.

En ce sens, le ministère se réfère à la disposition supplémentaire 4 du projet de loi sur l’éducation, qui est actuellement en phase de présentation d’amendements au Congrès.

Cette disposition établit que le Gouvernement, en collaboration avec les administrations éducatives, élaborera un plan pour que, dans les dix ans, “conformément à l’article 24.2.e) de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unis et conformément au quatrième objectif de développement durable du Programme 2030, les écoles ordinaires disposent des ressources nécessaires pour pouvoir accueillir les élèves handicapés dans les meilleures conditions. »

En outre, le texte indique que «les administrations éducatives continueront à fournir le soutien nécessaire aux centres d’éducation spécialisée afin que ceux-ci, en plus d’inscrire les élèves qui nécessitent des soins très spécialisés, jouent le rôle de centres de référence et de soutien pour centres ordinaires ».

L’éducation insiste sur le fait que cela fonctionnera pour que les élèves ayant des besoins spéciaux qui sont inscrits dans des écoles ordinaires puissent recevoir les meilleurs soins, car le contraire signifierait une discrimination grave, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs familles, en leur refusant les droits contenus dans la Convention internationale des personnes. avec handicap.

La «plate-forme d’éducation inclusive elle-même» est l’une des organisations qui garantit que la nouvelle loi sur l’éducation «ouvre la porte à l’élimination des écoles d’éducation spécialisée».

Le président de la Plateforme, José María Escudero, a dit à Efe que pour ses enfants, ils feront “tout ce qui peut être fait” et a ajouté: “Si nous devons nous enchaîner pour essayer d’empêcher la fermeture des écoles d’éducation spéciale, nous irons jusqu’à la fin, nous n’avons rien à perdre. “

En outre, Escudero a critiqué le fait que lors du traitement du projet de loi “l’avis des parents n’a pas été pris en compte et que la règle continue d’être appliquée pendant l’état d’alarme.