L’Anglais Lee Westwood a remporté l’Open d’Abu Dhabi, du Circuit européen de golf, avec 269 coups deux de plus que ses compatriotes Tommy Fleetwood et Matthew Fitzpatrick et le Français Victor Perez.

Westwood, qui a atteint le dernier tour avec un coup d’avance, n’a à aucun moment vu la victoire dans ce qui est déjà son deuxième titre de la Rolex Series.