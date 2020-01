Lefties ouvre son premier magasin à Dubaï | Les entreprises

Lefties a ouvert son premier magasin phare à Dubaï, situé dans le Dubai Mall, le plus grand centre commercial du monde, qui compte six étages de zone commerciale, parc d’attractions, aquarium et patinoire, parmi de nombreux autres services. .

Le Dubai Mall C’est l’un des espaces les plus visités des Émirats avec un afflux de plus de 80 millions de visiteurs par an.

Cette nouvelle ouverture marque l’entrée des gauchers aux Emirats Arabes Unis

Le magasin Lefties, qui a une superficie de 1400 mètres carrés, ha été créé en maintenant le nouveau concept et l’image E-White Concept Store Lefties, qui montre un espace innovant, dynamique, diaphane et contemporain avec l’utilisation de matériaux naturels qui se combinent avec la lumière et la technologie audiovisuelle, permettant au client de vivre une expérience de magasinage agréable de son entrée au magasin jusqu’à la fin de sa visite.

Lefties dispose actuellement d’un réseau de 169 établissements avec présence dans 9 pays: Espagne, Portugal, Russie, Mexique, Qatar, Arabie Saoudite, Maroc, Tunisie et Dubaï. Les gauchers continueront de parier avec cela et avec les nouvelles ouvertures prévues pour 2020, pour la croissance soutenue de son réseau de magasins, pénétrer de nouveaux marchés et renforcer ceux dans lesquels il opérait précédemment, étendre son expansion internationale dans les principales villes des pays dans lesquels Il opère actuellement dans lequel il a prévu de nouvelles ouvertures au cours de cette année.