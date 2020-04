Légère diminution du nombre d’infections et de décès dans le monde | Principal | Édition Amérique

Le nombre de cas enregistrés et de décès dus à COVID-19 dans le monde a légèrement diminué aujourd’hui par rapport à la veille, une tendance qui semble se refléter même dans des pays comme l’Italie ou le Royaume-Uni, qui était en plein progrès.

Cependant, cette diminution peut être apparente, étant donné qu’il s’agit d’un week-end, les autorités de nombreux pays peuvent signaler moins de cas pour diverses raisons.

Selon les données fournies aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les décès dans le monde depuis le début de la pandémie s’élèvent à 152 551, avec 6 400 nouveaux décès et 80 000 nouvelles infections confirmées sur la planète, ce qui augmente le total à 2,24 millions de cas.

AUCUN CHANGEMENT DANS LA LISTE DES PAYS LES PLUS TOUCHÉS

Les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, dans cet ordre, restent les pays les plus touchés en nombre de cas, bien que ces derniers jours ils soient entrés dans la liste des pays avec plus d’infections, comme la Russie et le Brésil. .

Au Royaume-Uni, le bilan des décès dus au coronavirus a ralenti aujourd’hui, faisant 596 nouveaux décès, contre 888 hier, et 16 060 décès, tandis que le gouvernement nie qu’il se prépare à alléger la quarantaine.

Le Royaume-Uni maintient une détention à domicile qui durera jusqu’au 7 mai prochain.

Le gouvernement britannique a par ailleurs rejeté aujourd’hui qu’il avait décidé d’assouplir les mesures de quarantaine de la population pour la mi-mai, ce qui impliquerait – comme l’a révélé le “Sunday Times” ce dimanche – la réouverture des écoles dans une première phase.

Ceux qui sont décédés en Italie sont déjà 23 660, après avoir enregistré 433 nouveaux décès le dernier jour, le chiffre le plus bas de la semaine, selon le rapport d’aujourd’hui de la Protection civile, qui a enregistré une baisse significative du nombre de patients actuels.

Le nombre total de cas de contagion depuis la détection de l’épidémie en Italie le 21 février s’élevait à 178 972, soit une augmentation de 3 047 infections au cours des vingt-quatre dernières heures, une tendance à la baisse qui a été enregistrée ces derniers jours.

Cependant, ce sont des niveaux qui n’ont pas été enregistrés depuis le 4 mars, lorsque 433 patients ont été enregistrés, et depuis lors, une augmentation significative des infections a commencé.

LA FRANCE PRENDRA DU TEMPS POUR RETOURNER À LA NORMALITÉ

Le Premier ministre français Édouard Philippe a déclaré aujourd’hui que le retour à la normalité après la pandémie de COVID-19 “n’aura probablement pas lieu dans longtemps”, alors qu’il estimait que la situation “s’améliore lentement” mais que “le la crise n’est pas encore terminée. “

Philippe a rappelé que l’internement se poursuivra jusqu’au 11 mai prochain et que les forces de l’ordre ont jusqu’à présent effectué 13,5 millions de contrôles et plus de 800 000 amendes.

ESPAGNE: NOUVELLE EXTENSION DE CONFINEMENT AVEC DES DONNÉES D’ESPOIR

L’Espagne est confrontée à une nouvelle prolongation de quinze jours de la quarantaine en raison de l’épidémie de coronavirus avec des données encourageantes car le nombre quotidien de décès par COVID-19 est tombé à 410 au cours des dernières 24 heures, le plus bas depuis le 22 mars, il y a presque un mois.

Au total, 20 453 personnes sont mortes en Espagne depuis le début de la pandémie, selon les données proposées aujourd’hui par le ministère de la Santé, et 195 944 ont été infectées, dont 4 218 nouvelles depuis hier samedi. En revanche, il y a déjà 77 357 patients guéris, ajoutant les 2 695 nouvelles récupérations.

LES ÉTATS-UNIS OUVRENT UNE RÉCUPÉRATION EN MOIS

La reprise économique américaine après la pandémie de coronavirus, ce sera une question de mois et non d’années, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui a convenu avec les dirigeants du Congrès de la possibilité de parvenir prochainement à un accord sur un deuxième plan de secours. pour les petites entreprises.

“Je pense que ce sera des mois, je ne pense certainement pas que ce sera des années”, a déclaré le responsable dans une interview accordée à l’émission “State of the Union” de la chaîne américaine ., interrogé sur la durée du délai avant les Etats-Unis. retrouver la “position forte” de son économie qui, en un mois de confinement par COVID-19, compte déjà 22 millions de demandes d’allocations chômage.

C’EST UNE PRIORITÉ POUR L’ONU DE PROTÉGER LES PAYS PAUVRES

Pour l’ONU, il est prioritaire que la pandémie commence avec les pays les moins avancés de la planète, et pour cela, Solidarity Flights est né, l’une des premières opérations humanitaires de l’ONU à portée véritablement planétaire.

L’opération a débuté cette semaine avec la coordination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Programme alimentaire mondial (PAM), dont le directeur des opérations de réponse au COVID-19, le Jordanien Amer Daoudi, explique dans une interview à Efe les principaux détails du programme et ses principaux défis.

Le programme Vols de solidarité nécessite, sous l’égide de l’OMS et du PAM, au moins 350 millions de dollars pour atteindre son objectif initial de distribuer 100 millions de masques et gants médicaux chaque mois, 25 millions de respirateurs, combinaisons de protection et visières, et 2,5 des millions de tests de diagnostic.

RETOUR PAR ÉTAPES À LA NORMALITÉ EN ISRAËL

Avec un nombre modéré de personnes touchées par rapport à une grande partie du monde (171 décès et un peu plus de 13 000 personnes infectées), Israël considère que la pire phase de la pandémie de coronavirus est terminée et commence aujourd’hui (jour ouvrable dans ce pays) un retour échelonné dans le monde. normalité.

En plus des magasins d’alimentation et de restauration, les meubles, les articles ménagers, l’électricité, les communications, les librairies, les laveries et les magasins d’équipements sportifs peuvent ouvrir dès aujourd’hui, à condition qu’ils soient dans la rue. Ceux des magasins de vêtements, de chaussures et de jouets devront attendre une phase ultérieure. Les centres commerciaux, où il y a une plus grande concentration de personnes dans un espace fermé, ne peuvent toujours pas ouvrir.