L’Église catholique se plaint de désinformation sur COVID-19 et invite ses fidèles à rester chez eux

À la fin de la messe de 8 heures, le recteur de la cathédrale de Managua, Mgr Luis Herrera, a informé la paroisse catholique de la suspension des messes à 17h30, en plus, a alerté la population qu’il y a beaucoup de désinformation sur Covid-19 et qu’il pourrait y avoir plus de cas dans le pays que les rapports du régime d’Ortega.

Herrera a souligné que la suspension des messes de l’après-midi aura lieu à partir du mardi 24 mars prochain, en outre, il a averti la population qu’elle évalue la fermeture des églises et des paroisses, mais que cela dépendra de la façon dont cela se passe. développer la pandémie de coronavirus dans le pays.

“A partir de mardi, les messes à 5h30 de l’après-midi sont suspendues, seulement, cela sera célébré pour le moment à 12 heures, pour le moment, car si cela empire, nous arriverons au point où nous devons fermer les églises, les paroisses, comme cela a déjà été fait dans de nombreuses régions du monde et ici au Nicaragua, qu’il existe déjà des paroisses qui sont déjà fermées, fermées “, a déclaré Herrera lors des dernières annonces à la cathédrale métropolitaine.

Il a également rappelé que le Chemin de Croix du Vendredi Saint a été annulé et a invité les paroissiens à rejoindre l’émission qu’ils feront de la chaîne catholique. «Le chemin de croix à travers le canal 51, il n’y a pas de chemin de croix dans la cathédrale. Canal 51 J’imagine que ça va mettre des viacrusis et vous pouvez le suivre là-bas “, a invité les religieux.

Information complète

Le chef de la cathédrale de Managua était également préoccupé par la désinformation que le régime d’Ortega maintient sur le nombre réel d’infections par Covid-19, il a donc insisté sur l’importance de rester chez lui.

«Le problème est que nous ne traitons pas beaucoup d’informations. Nous sommes très mal informés. Non seulement il y a deux cas, il y en a beaucoup plus. Une personne a la capacité de se propager de trois à cinq personnes, rapidement, en un instant. Donc, ce n’est pas une question qu’il n’y a que deux cas, ce qui se passe c’est qu’il y a beaucoup de désinformation et on ne sait pas. Nous sommes très mal informés, il n’y a pas d’informations très claires, c’est pourquoi il vaut mieux prévenir le plus possible. Seuls le Seigneur et la Vierge peuvent nous aider en ce moment. Il vaut mieux passer le plus de temps possible dans la maison, éviter de sortir le plus possible “, a insisté Herrera.

Le dictateur et président vidéo du Nicaragua, Rosario Murillo, a insisté dans ses médias officiels sur le fait qu’il n’y a dans le pays que deux cas confirmés de Covid-19, en plus d’un cas suspect. Cependant, une des patientes dans un “cas suspect” est devenue virale sur les réseaux sociaux pour avoir signalé la déficience du système de santé qui, après 24 heures de détention à l’hôpital, ne lui a même pas donné les résultats des tests. .

Cardinal reste à la maison

De même, dans l’homélie de ce dimanche, l’absence du cardinal Leopoldo Brenes, qui officie généralement la messe tous les dimanches à la cathédrale, était également notoire. Cependant, Mgr Herrera a expliqué que l’évêque a envoyé aux paroissiens leurs «prières et leur proximité.

Le recteur de la cathédrale a également indiqué que Brenes est “chez lui, prenant les mesures nécessaires pour se protéger un peu, comme nous tous”.

Brenes est un homme de 70 ans et est l’un des groupes à risque pour Covid-19, il ne serait donc pas étrange que son absence soit due à l’isolement préventif, comme l’ont fait d’autres prêtres dans le monde.