L’Egypte n’a pas présenté à la Chine un sérum qui guérit le coronavirus | EFE vérifie

La Chine a testé avec succès un sérum anti-coronavirus fabriqué en Égypte et présenté à Pékin par le ministre égyptien de la Santé.

C’est faux. Ni l’Égypte n’a livré de sérum COVID-19 à la Chine, ni aucun traitement n’a été libéré contre les personnes infectées par le virus dans l’un ou l’autre pays.

L’Égypte n’a pas présenté à la Chine un sérum qui guérit le coronavirus et qui a déjà été testé avec succès dans le pays asiatique, comme l’indique un message viralisé ces jours-ci par les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie, dont au cours des dernières heures même un variante qui attribue la réussite à Cuba.

Le message, qui a été largement diffusé à la fois sur les réseaux WhatsApp et sur Twitter et d’autres réseaux, commence comme suit: “Il y a quelques heures, la Chine a officiellement annoncé le succès du sérum égyptien que le Dr Hala, ministre égyptien de la Santé, a présenté au ministère chinois de la Santé pour traiter le virus Corona, qui s’est avéré efficace à 100% dans plus de sept cas qui ont été guéris. “

Il y a quelques heures, la Chine a officiellement annoncé le succès du sérum égyptien que le Dr Hala, le ministre de la Santé de l’Égypte, a présenté au ministère chinois de la Santé pour traiter le coronavirus et qui s’est avéré efficace à 100% dans plus de 7 cas qui ont été guéri ??

– wilfredo casasola (@ wilfredocasaso2) 13 mars 2020

L’écriture du texte affecte la réalisation que cette supposée découverte représente pour l’Egypte et son ministère de la Santé, dont le message souligne qu’elle établira les prix auxquels ce “sérum 100% égyptien” pourra être exporté vers “tous les pays du monde” “

Ni égyptien ni cubain

Aucun sérum qui guérit les personnes infectées par COVID-19 ni le ministre égyptien de la Santé n’ont été libérés, Hala Zayed, a présenté une telle découverte aux autorités chinoises.

Début mars, la ministre Hala Zayed s’est rendue en Chine “pour échanger des expériences sur les mesures de lutte contre le coronavirus et présenter une aide médicale au peuple chinois”, a-t-elle déclaré au journal Al-Ahram elle-même avant son voyage, mais n’a pas libéré Les autorités chinoises n’ont pas traité le coronavirus découvert en Egypte.

Cela a été expressément nié par le porte-parole du ministère, Jaled Megahed, dans des déclarations recueillies en arabe par le journal Al-Masry Al-Youm et en anglais par Egypt Independent.

L’agence d’État MENA, quant à elle, a parlé de «vaccin». Dans un reportage publié par ce média et diffusé par le Service d’information de l’Etat (SIS), le porte-parole ministériel “a nié que la ministre Hala Zayed ait livré le vaccin à Pékin lors de sa visite”.

Je souhaite que ce soit vrai, mais le ministre égyptien de la Santé n’a PAS présenté de sérum qui guérit # covid19ESP

Les canulars utilisent nos peurs et nos espoirs de se propager et de nous affaiblir dans la lutte de chacun contre le virus. NE LES PARTAGEZ PAS # EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Dg1iuR9kBE

– Police nationale (@policia) 16 mars 2020

En Espagne, la police nationale a mis en garde sur Twitter la fausseté de ce message: “Je souhaite que ce soit vrai, mais le ministre égyptien de la Santé n’a pas présenté de sérum qui guérit # covid19ESP”.

Et, malgré le fait que ce canular ait déjà été démenti par différentes autorités, il a refait surface ces dernières heures avec une version qui maintient les mêmes mensonges et change l’Égypte pour Cuba en tant que pays qui aurait réussi à guérir le COVID-19: ” Il y a quelques heures, la Chine a officiellement annoncé le succès du sérum cubain que le Dr Hala, le ministre cubain de la Santé, a présenté au ministère chinois de la Santé pour traiter le virus Corona … “.

Il y a quelques heures, la Chine a officiellement annoncé le succès du sérum CUBAN que le Dr Hala, ministre de la Santé de CUBA, a présenté au ministère chinois de la Santé pour traiter le virus Corona, qui s’est avéré efficace à 100% dans plus de 7 cas qui ont été guéri.

– Sergio Burstein (@SLBurstein) 17 mars 2020

Dans tous les cas, il convient de rappeler qu ‘”à ce jour, il n’existe pas de vaccin ou de médicament antiviral spécifique pour prévenir ou traiter le COVID-2019″, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur son site officiel.

Sources:

– Service d’information de l’État (SIS). L’Egypte.

– Al-Masry Al-Youm / Indépendant égyptien.

– Police nationale. Espagne.

– Organisation mondiale de la santé (OMS).