l’emblématique mexicain Zocalo semble désert – . Miami (51)

MEXIQUE – L’emblématique Plaza del Zócalo à Mexico, l’une des plus grandes d’Amérique latine, présente ce jeudi une image inhabituelle vide de monde et avec l’imposant drapeau du Mexique flottant solitaire.

Cette image exceptionnelle de l’un des principaux scénarios du centre historique est une conséquence du resserrement des mesures prises par le gouvernement fédéral d’Andrés Manuel López Obrador pour empêcher la propagation du coronavirus, qui dans le pays à la fin de mercredi a enregistré 1 378 cas et 37 décès .

Mercredi, de nombreux magasins de la ville ont commencé à fermer en raison des demandes des autorités de rester chez eux et de ne pas ouvrir de locaux non liés aux activités essentielles.

Malgré cela, de nombreux établissements ont ouvert leurs portes en l’absence de menace de sanctions.

Cependant, ce même mercredi après-midi, le maire a révélé que les entreprises non essentielles qui restent ouvertes une fois la règle publiée recevront d’abord “un avertissement”. Et plus tard, si leurs activités ne s’arrêtent pas, ils seront condamnés à une amende.

Le sous-secrétaire à la Santé a déclaré que les Mexicains étaient confrontés à la dernière occasion de ralentir la contagion et d’éviter une situation chaotique.

Lors d’une visite du centre, ce durcissement du discours aurait pris effet et aujourd’hui le centre historique, qui était clôturé en plusieurs parties, y compris le socle et l’avenue Francisco I. Madero, avait l’air beaucoup plus solitaire.

De même, les forces de police réparties dans tout le centre-ville sont chargées d’informer les commerçants des mesures, en plus de contrôler, comme on peut également le voir dans le Zócalo, également appelé Plaza de la Constitución.

La semaine dernière, lorsque la période officielle de distanciation sociale pour lutter contre la pandémie a commencé, 646 meurtres et une augmentation des pillages ont été signalés.

En plus de Madero et de l’esplanade de la Plaza de la Constitución, les bâtiments gouvernementaux autour de la place ont également des bureaux de police afin que les passants ne s’approchent pas des entrées.

LA VILLE SOMMEIL

Saúl Salazar, un étudiant de l’État de Mexico qui était au Zócalo ce jeudi, a expliqué que lorsqu’il est arrivé au centre après plusieurs jours sans quitter car ses cours sont annulés, il avait une étrange impression, comme si cette ville d’environ neuf ans des millions d’habitants dormaient.

Les femmes enceintes et post-partum sont l’un des groupes les plus à risque de complications si elles contractent COVID-19.

Cependant, Carlos est l’un des nombreux qui considèrent que la situation n’est pas aussi grave qu’elle se présente: “Rien de COVID n’a été vu au Mexique. Dans d’autres pays, oui, mais c’est peut-être la stratégie des dirigeants du monde” il a dit.

Pour Beatriz Luna, une passante employée par Telmex, l’un des plus grands dangers est le peu d’informations dont les gens disposent sur la pandémie mondiale de coronavirus.

Les Mexicains n’oublient pas Santa Muerte malgré le coronavirus.

“La sensibilisation est très difficile car nous sommes nombreux et le niveau de culture n’est pas bon … Même beaucoup de gens disent que cela n’existe pas, mais c’est grave. C’est plus lent, nous n’avons pas été infectés autant que dans d’autres pays parce que je Je pense que notre climat et notre génétique nous aident “, a déclaré Beatriz.

Lundi, le Conseil général de la santé, la plus haute autorité sanitaire du Mexique, a décidé de prolonger jusqu’au 30 avril la suspension des activités sociales publiques, privées et non essentielles pour limiter la propagation du coronavirus.

