L’enfermement de l’adversaire: entre espoir et incertitude | Couverture

Les opportunités générées par le confinement incluent sans aucun doute plus de temps disponible. La préparation des concours peut donc être un bon moyen d’améliorer l’avenir professionnel ou d’entrer sur le marché du travail à un moment où la crise sanitaire se propage déjà à l’économie.

Cependant, la crise sanitaire rend difficile de prévoir quand certains des tests programmés pour les prochains mois pourront avoir lieu, ce qui n’aide pas à s’immerger dans l’effort qui doit être fait par ceux qui ont orienté leur avenir professionnel sur cette voie qui n’est pas sans difficultés.

Ainsi, la mise en quarantaine, dans le cas des près de 80 000 candidats à la garde civile et à la police nationale, a ruiné leurs routines, notamment physiques, et leurs objectifs.

La jeune Leon Susana Peña, qui se prépare pour la Garde civile depuis des mois, allait généralement en courant, nageait dans la piscine intérieure et allait au gymnase, mais maintenant elle doit se contenter de monter et descendre les escaliers de sa maison, faire un série de tables d’exercices du matin et de l’après-midi pour “renforcer les muscles” et pratiquer le yoga afin de suivre le très attendu “mens sana in corpore sana”.

Malgré cela, il regrette qu ‘”une bonne partie” de sa forme physique soit restée sur la route depuis que l’état d’alarme a été déclaré le 14 mars, pour contenir l’avance de COVID-19.

Et qui, comme il le confesse, essaie également de suivre les séances d’entraînement que la salle de sport qu’il fréquente se bloque sur les réseaux sociaux.

“La clé en ce moment est la cohérence et le fait de ne pas se laisser distraire par d’autres activités”, assure un journaliste de la carrière de León, qui comparaîtra pour la deuxième fois aux oppositions de la Garde civile après avoir manqué d’options l’année dernière lors des tests théoriques.

Pour les passer, Susana, qui vit avec sa mère, a prolongé ses heures d’étude, tandis qu’elle reste en contact par mail et visioconférence avec son préparateur, qui “est à Ávila”.

Elena Caballero, pour sa part, tentera également à nouveau sa chance cette année pour rejoindre la Garde civile et, si elle a tendance à le faire, elle assistera également aux oppositions à la Police nationale. Il est mis en quarantaine avec ses parents et quatre de ses cinq frères et sœurs, et l’un d’eux, Alejandro, est devenu son entraîneur personnel.

“Nous avons la chance d’avoir un jardin pour faire de l’exercice en plein air et d’avoir une salle avec des machines pour faire du sport”, explique un chanceux gymnase avec un vélo elliptique et un tapis roulant, ce qui en fait un privilège. “J’ai des amis qui vivent dans des appartements et ne peuvent presque rien faire”, dit-elle.

Matin et après-midi, du lundi au samedi, cette jeune fille de 24 ans, qui dispose de nombreuses ressources audiovisuelles fournies par l’Académie de police de León, pose ses coudes sur le bureau de sa chambre les yeux déjà fixés en septembre. “L’appel pour juillet me paraît impossible”, souligne-t-il.

“Le pire des cas serait d’aller jusqu’en 2021”, explique Susana, sans oublier une “incertitude” qui “vous fait souvent penser que vous étudiez pour étudier”.

De plus, bien qu’il sache que “de nombreux agents sont nécessaires”, il craint que moins de places soient appelées. “Il reste à voir quel argent sera disponible lorsque nous sortirons de cette situation”, dit-elle avec résignation.

Le coronavirus les garde tous les deux à bout. Ce qu’ils n’envisagent pas, c’est son annulation. Lors de la crise précédente, les postes vacants ont été considérablement réduits, mais les tests n’ont jamais été suspendus.

Et c’est que, s’il n’est pas célébré, en plus du manque de remplacement de tous les policiers et gardes civils qui prennent leur retraite, le déficit de sécurité que l’Espagne traîne depuis quelques années augmenterait.

Par Raquel Santamarta