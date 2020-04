Lenín Moreno explique le système des “feux de circulation” pour lever les restrictions | La société

Le président équatorien, Lenín Moreno, a expliqué ce dimanche le fonctionnement du système épidémiologique de “feux tricolores”, conçu comme une stratégie de levée progressive et réglementé dans son pays des restrictions de confinement par le COVID-19.

Moreno, dans un message à la radio et à la télévision, a rappelé que le 4 mai prochain, une nouvelle phase commencera dans la lutte contre la pandémie de coronavrius avec l’application d’une stratégie de distanciation sociale à travers laquelle son gouvernement cherche à reprendre certaines activités professionnelles.

Il a précisé que le changement de phase dépendra de la décision de chaque gouvernement local (municipalités), dont l’évaluation déterminera le niveau du feu de circulation (rouge, jaune ou vert) qui sera appliqué dans chaque juridiction.

Cependant, le président équatorien a souligné que la situation d’urgence n’était pas terminée et qu’elle reviendrait au stade de la quarantaine, ou à l’isolement massif et obligatoire du domicile, si une quelconque indication était détectée sur une éventuelle éclosion de la pandémie.

Il a expliqué que l’application des différents niveaux du “feu de circulation” au stade de l’éloignement dépendra de plusieurs facteurs, tels que l’état de la courbe de contagion et la capacité de chaque juridiction à effectuer des tests de diagnostic.

Aussi la situation des infrastructures de santé disponibles dans chaque municipalité, la diminution des soins d’urgence et le niveau de collaboration de la population.

Cependant, Moreno a précisé que certaines mesures resteront inchangées, telles que l’isolement obligatoire des plus de soixante ans, la garde d’enfants et la fermeture des frontières.

L’interdiction des transports publics entre les provinces, ainsi que les événements de masse et les concentrations de personnes, se poursuivront également jusqu’à nouvel ordre.

La suspension face à face des cours dans les écoles, les collèges et les universités se poursuivra, ce qui se poursuivra avec la modalité de l’éducation virtuelle via Internet, a ajouté le président pour favoriser le commerce en ligne.

Au niveau jaune, les entreprises, sous strictes mesures sanitaires, pourront fonctionner avec la moitié du personnel, les transports urbains reprendront en partie et la possibilité de circulation des véhicules particuliers sera étendue à deux jours par semaine, qui ne peuvent désormais fonctionner que pour une seule journée. .

Au niveau vert, les institutions publiques et privées pourront travailler avec jusqu’à 70% du personnel et avec des horaires différents, certains magasins seront ouverts et la mobilisation de personnes avec quelques règles sanitaires sera autorisée.

Moreno a réitéré que ce sont les autorités locales qui aideront le Comité national des opérations d’urgence (COE) à prendre les meilleures décisions et c’est pourquoi il a pris des dispositions pour que cet organe convoque dès que possible une réunion virtuelle avec tous les maires du pays pour expliquer la la situation.

En outre, a-t-il dit, le COE national fournira aux COE locaux des informations précises sur la pandémie.

“Avec ces apports, ce seront les autorités locales qui auront le dernier mot” et celles qui “indiqueront s’il faut ou non entamer cette deuxième phase” de distanciation sociale dans chaque juridiction, a déclaré le président équatorien.

Lenín Moreno a exhorté les autorités locales à communiquer leur décision jusqu’à vendredi prochain au COE national.

Le maire de Quito, Jorge Yunda, fait partie des autorités locales qui ont demandé le maintien de la quarantaine, tandis que la Fédération des médecins de l’Équateur a demandé au gouvernement de ne pas encore céder la place à la “distanciation sociale”, considérant que les conditions ne sont pas encore réunies.