Lenín Moreno ordonne la transparence des informations sur les victimes du coronavirus “aussi pénible que cela puisse être”

(. espagnol) – Compte tenu de l’accélération du nombre d’infections et de décès en Équateur lors de l’urgence du coronavirus, le président Lenín Moreno a annoncé jeudi sur le réseau national qu’il avait prévu que tous les mécanismes possibles soient utilisés pour rendre les informations concernant la crise transparentes “aussi douloureuses qu’elles soient. être ».

Moreno a insisté sur le fait qu’il était important de “dire la vérité” et a reconnu que “tant en nombre d’infections que de décès, les records sont insuffisants”. Il a ajouté que ce sont des jours difficiles et incertains pour l’Équateur.

En ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux de fausses informations, le président Moreno les a qualifiées de “misère humaine” et assure qu’elles sont utilisées à des fins politiques. “Quelle misère et quels déchets utilisent la misère humaine pour faire de la politique!”, A souligné Moreno.

Il a indiqué qu’il profitait de la douleur, “d’après les messages des Équatoriens qui ont perdu un membre de leur famille et qui n’ont pas pu leur offrir un enterrement décent”. Dans son message à la nation, il n’a pas précisé d’où venaient ces attaques.

Moreno a terminé son intervention en appelant à l’unité du pays et à ne pas minimiser la gravité de la crise. Il a averti que le virus “s’est avéré mortel” et que le taux moyen de létalité est de 4,9% et en Equateur il est de 3,4%. “Nous ne pouvons pas éviter cette réalité, mais nous pouvons dire comment y faire face”, a-t-il ajouté.

Selon Jorge Wated, responsable du comité de travail conjoint pour l’enlèvement des cadavres, des experts médicaux ont informé le gouvernement que “uniquement à cause des coronavirus”, on estime que dans les prochains mois, il y aura entre 2 500 et 3 500 décès dans la province de Guayas dans le La côte équatorienne et la capitale de la province, Guayaquil, comptent 70% des cas à travers le pays, selon le Comité des opérations d’urgence.

