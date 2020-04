L’énorme événement de vente Apple de Best Buy se termine bientôt – voici les 10 meilleures offres – .

Best Buy a organisé une grande vente cette semaine sur les appareils Apple qui couvre tout, des tout nouveaux iPhones et AirPod aux ordinateurs Mac et plus encore.

La vente touche à sa fin, les acheteurs manquent donc de temps pour profiter de ces bonnes affaires.

Nos lecteurs ont semblé apprécier les offres Apple Watch en particulier, ce qui est logique compte tenu de la popularité des différents modèles d’Apple Watch.

Nos collègues de l’équipe . Deals vous ont parlé de tant de bonnes affaires fantastiques qui sont disponibles en ce moment. Quelques-uns des nombreux points forts incluent AirPods Pro au prix le plus bas de tous les temps, des fournitures de masques faciaux DIY coronavirus qui sont enfin de retour en stock sur Amazon (voir notre article précédent pour apprendre à fabriquer des masques faciaux DIY coronavirus), le légendaire Fire d’Amazon TV Stick 4K à un prix record de seulement 24,99 $ pour quelques clients chanceux (plus de détails ici), un chargeur rapide sans fil de premier ordre pour seulement 5,09 $, le prix le plus bas de tous les temps sur le tout nouveau haut-parleur intelligent Echo, 10 $ de rabais sur une brosse à dents sonique qui se nettoie avec des rayons UV lorsque vous ne l’utilisez pas, un haut-parleur Bluetooth portable étanche pour seulement 10,99 $ avec le code de coupon WNHWFYTG, une offre exclusive sur les écouteurs sans fil antibruit pour seulement 33,99 $ si vous utilisez le code de coupon BGRCE060, 3 mois de Xbox Game Pass Unlimited gratuits lorsque vous achetez un code de 3 mois, et bien plus encore.

Ce sont toutes des offres fantastiques, mais elles manquent un peu quand il s’agit d’une marque populaire en particulier. C’est vrai, nous parlons d’Apple car il n’y a qu’un seul produit sur cette liste de la société Cupertino. Bien sûr, c’est un prix bas de tous les temps sur les écouteurs à réduction de bruit AirPods Pro incroyablement populaires, mais qu’en est-il de tous les autres appareils d’Apple? Il se trouve que Best Buy organise une grande vente sur les produits Apple qui est sur le point de prendre fin. Vous pouvez acheter la totalité de la vente ici sur le site Web de Best Buy, et assurez-vous de consulter nos choix pour les 10 meilleures offres ci-dessous.

iPhone 11 À partir de 21,87 $ / mois

Les économies sont déduites du prix total du téléphone et se traduisent soit par des économies instantanées, soit par des crédits de facture fournisseur, ce qui entraînera une réduction des paiements mensuels pour la durée de l’accord sur votre compte opérateur. Les crédits de facturation seront appliqués dans un ou deux cycles de facturation et prendront fin lorsque le solde sera payé, ou que la ligne sera terminée ou transférée. La promotion des économies ne s’applique pas à l’activation d’un paiement unique et peut ne pas être cumulable avec d’autres crédits, remises et offres. Les économies maximales répertoriées peuvent ne pas être disponibles pour tous les téléphones et / ou de tous les opérateurs. Opérateurs, appareils et couverture (y compris 5G) non disponibles sur tous les marchés. Nécessite une approbation de crédit, un plan de service sans fil, un téléphone éligible et un accord de facturation à tempérament pour la durée requise du transporteur. 0 $ d’acompte pour les clients qualifiés. Pour tous les autres, un acompte et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Paiements téléphoniques mensuels pour une durée (20-30 mois soumis à l’opérateur) au prix de détail. 0% APR. La taxe de vente (sur le prix total) peut être due à l’achat. Si vous annulez le service sans fil, le solde restant sur le téléphone devient dû. Des frais de réapprovisionnement et d’autres frais peuvent s’appliquer. Le nombre d’appareils financés par limite de compte peut s’appliquer. Sous réserve des conditions générales du transporteur. Les conditions peuvent changer. Exclut les téléphones prépayés et déverrouillés.

iPhone 11 À partir de 21,87 $ / mois

iPhone 11 pour 15 $ / mois avec Sprint

iPhone 11 pour 15 $ / mois avec Sprint

Carte-cadeau Best Buy gratuite de 50 $ avec iPhone 11

Voiture cadeau électronique Best Buy gratuite de 50 $ avec iPhone 11

Apple AirPods

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple²

Accès rapide à Siri en disant Hey Siri

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge

Apple AirPods: 139,99 $ (économisez 20 $)

(Les AirPod sont 1 $ moins chers aujourd’hui sur Amazon, et le modèle avec recharge sans fil est de 30 $)

Apple Watch Series 5

GPS

Écran Retina toujours allumé

Écran 30% plus grand²

Swimproof³

Application ECG¹

Capteurs cardiaques électriques et optiques

Boussole intégrée

Élévation

SOS d’urgence

Détection de chute

S5 SiP avec un processeur double cœur 64 bits jusqu’à 2x plus rapide²

watchOS 6 avec les tendances d’activité, le suivi du cycle, les innovations en matière de santé auditive et l’App Store à votre poignet

Boîtier en aluminium

Apple Watch Series 5: économisez jusqu’à 50 $

Macbook Air

Superbe écran Retina de 13,3 pouces avec technologie True Tone³

Clavier magique rétroéclairé et Touch ID

Processeur Intel Core i3 de dixième génération

Carte graphique Intel Iris Plus

Stockage SSD rapide

8 Go de mémoire

Haut-parleurs stéréo avec un son stéréo plus large

Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C)

Jusqu’à 11 heures d’autonomie¹

Trackpad Force Touch

Wi-Fi 802.11ac

Disponible en or, gris sidéral et argent

La dernière version de macOS

Processeur, mémoire et options de stockage configurables sont disponibles

MacBook Air: économisez jusqu’à 200 $, plus un financement de 24 mois disponible

Beats by Dr. Dre – Casque d’écoute sans fil à réduction de bruit Studio³ de Beats

Pure Adaptive Noise Cancelling (Pure ANC) bloque activement le bruit externe

L’étalonnage audio en temps réel préserve une expérience d’écoute premium

Jusqu’à 22 heures d’autonomie pour une lecture sans fil complète toute la journée

Puce Apple W1 pour la connectivité Bluetooth® sans fil de classe 1 et l’efficacité de la batterie

Avec Fast Fuel, une charge de 10 minutes donne trois heures de jeu lorsque la batterie est faible

Arrêt ANC pur pour le mode basse consommation offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie

Prenez des appels, contrôlez la musique et activez Siri avec les commandes multifonctions sur l’oreille

Les coussinets supra-auriculaires doux assurent un confort prolongé et une isolation acoustique supplémentaire

Beats by Dr. Dre – Casque d’écoute sans fil Beats Studio³ sans fil: 199,99 $ (économisez 150 $)

Beats by Dr. Dre – Écouteurs Powerbeats Pro totalement sans fil

Écouteurs haute performance totalement sans fil

Jusqu’à 9 heures d’écoute (plus de 24 heures avec étui de chargement)

Oreillettes ajustables et ajustées pour un confort et une stabilité légers

Conception renforcée pour une résistance à la transpiration et à l’eau lors des entraînements difficiles

Commandes de volume et de piste sur chaque oreillette, capacité vocale et lecture / pause automatique

Son puissant et équilibré avec plage dynamique et isolation acoustique

Les écouteurs se connectent indépendamment via Bluetooth® de classe 1 pour une portée étendue et moins d’abandons

Avec Fast Fuel, une charge de 5 minutes donne 1,5 heures de lecture lorsque la batterie est faible¹

Amélioration des performances des appels téléphoniques et de la gestion des appels à partir des écouteurs

Beats by Dr. Dre – Écouteurs Powerbeats Pro totalement sans fil: 199,99 $ (économisez 50 $)

Beats by Dr. Dre – Powerbeats³ Wireless

Connectez-vous via Bluetooth® de classe 1 avec votre appareil pour une liberté d’entraînement sans fil

Jusqu’à 12 heures d’autonomie pour alimenter à travers plusieurs entraînements

Avec Fast Fuel, une charge de 5 minutes vous donne 1 heure de lecture lorsque la batterie est faible

Résistance à la sueur et à l’eau pour gérer les entraînements difficiles

Les oreillettes flexibles et bien ajustées maximisent le confort et la stabilité

Un son dynamique et performant vous propulse au niveau supérieur

Prenez des appels, contrôlez votre musique et activez Siri avec RemoteTalk

Beats by Dr. Dre – Powerbeats³ Wireless: 89,99 $ (économisez 110 $)

Apple Music – Apple Music gratuit pendant 3 mois (nouveaux abonnés uniquement)

Obtenez 50 millions de chansons sans publicité

Téléchargez et écoutez de la musique hors ligne

Lisez l’intégralité de votre bibliothèque iTunes

Obtenez du contenu exclusif et original

Écoutez sur tous vos appareils

Aucun engagement, annulez à tout moment

Apple Music – Apple Music gratuit pendant 3 mois (nouveaux abonnés uniquement)

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..