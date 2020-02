L’énorme vente d’Apple de Best Buy regorge d’offres – voici les meilleures – .

Si vous suivez le travail de notre équipe Deals sur le canal . Deals, vous savez qu’il y a des tonnes de bonnes ventes en cours en ce moment. Les faits saillants du travail de l’équipe Deals mardi incluent le Fire TV Stick pour 24,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour 34,99 $, de vrais écouteurs sans fil populaires SOUNDPeats qui pourraient même être meilleurs que les AirPods pour 24,64 $ avec le code de coupon 8PK6E688, une énorme vente d’une journée sur les jeux. ordinateurs portables et moniteurs, 107 $ de rabais sur l’aspirateur sans fil Bissell ICONpet qui est encore meilleur que les aspirateurs sans fil Dyson, 10% de rabais sur les barres de protéines les plus délicieuses de tous les temps avec Subscribe & Save ou 5 $ de rabais sur la saveur chocolat lorsque vous dépensez 25 $ et plus, une offre d’une journée sur un Ninja Foodi avec une friteuse à air intégrée, 60 $ de rabais sur le nouveau couvercle de friteuse à air chaud instantané qui transforme n’importe quel pot instantané en friteuse à air et déshydrateur, jeux Nintendo Switch en vente, y compris 15 $ de rabais sur Fire Emblem: Three Houses, réductions sur Xbox Un jeux comme 30 $ de rabais sur Forza Horizon 4 et Tom Clancy’s The Division 2 pour 2,99 $, et plus encore.

Vous trouverez tout cela dans la section des offres sur ., mais nous voulions également nous assurer que vous êtes au courant d’une énorme vente en ce moment chez Best Buy. Le plus grand détaillant d’électronique à grande surface du pays organise un grand événement de vente sur les produits Apple, et beaucoup de gens semblent ignorer. Il s’agit de l ‘«Apple Shopping Event», qui est agréable et simple, et il offre des réductions sur certains des produits Apple les plus populaires, des modèles d’Apple Watch et iPads aux iPhones et accessoires. Vous pouvez acheter la vente complète ici sur le site Web de Best Buy, et vous trouverez également une collection de nos offres préférées ci-dessous.

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) Boîtier en acier inoxydable de 44 mm avec boucle milanaise

GPS + cellulaire¹

Écran 30% plus grand³

Capteurs cardiaques électriques et optiques

Couronne numérique avec rétroaction haptique

Haut-parleur 50% plus fort³

S4 SiP avec processeur bicœur 64 bits plus rapide

Accéléromètre et gyroscope améliorés pour la détection des chutes

Swimproof⁴

watchOS 5

Boîtier en aluminium ou en acier inoxydable

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) Boîtier en acier inoxydable de 44 mm avec boucle milanaise: 599,00 $ (économisez 200 $)

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) Boîtier en acier inoxydable doré de 44 mm avec boucle milanaise dorée

GPS + cellulaire¹

Écran 30% plus grand³

Capteurs cardiaques électriques et optiques

Couronne numérique avec rétroaction haptique

Haut-parleur 50% plus fort³

S4 SiP avec processeur bicœur 64 bits plus rapide

Accéléromètre et gyroscope améliorés pour la détection des chutes

Swimproof⁴

watchOS 5

Boîtier en aluminium ou en acier inoxydable

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) Boîtier en acier inoxydable de 44 mm avec boucle milanaise en or: 599,00 $ (économisez 200 $)

Offres Apple Watch Series 5

Offres Apple Watch Series 5: Économisez jusqu’à 100 $ lorsque vous échangez un modèle Series 2 ou 3

Achetez une Apple Watch et économisez 50 $ sur Powerbeats Pro

Achetez une Apple Watch et économisez 50 $ sur Powerbeats Pro

AirPods avec étui de chargement

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple²

Accès rapide à Siri en disant Hey Siri

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges de l’étui de charge

AirPods avec étui de chargement: 139,99 $ (économisez 20 $)

(le même modèle AirPods coûte 1 $ de moins sur Amazon)

AirPods avec étui de chargement sans fil

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple²

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Les AirPods se rechargent rapidement dans l’étui

Le boîtier peut être chargé sans fil à l’aide d’un tapis de charge compatible Qi ou à l’aide du connecteur Lightning

Son et voix riches et de haute qualité

Commutation transparente entre les appareils

Écoutez et parlez toute la journée avec plusieurs charges à partir de l’étui de chargement sans fil

AirPods avec étui de chargement sans fil: 169,99 $ (économisez 30 $)

(le même modèle AirPods coûte 1 $ de moins sur Amazon)



Économisez jusqu’à 375 $ sur l’iPhone 11

Économisez jusqu’à 375 $ sur l’iPhone 11 avec une activation et un échange qualifiés

Apple – MacBook Air

Processeur Intel Core i5 bicœur

Intel HD Graphics 6000

Stockage SSD rapide

8 Go de mémoire

Deux ports USB 3

Port Thunderbolt 2

Port SDXC

Jusqu’à 12 heures d’autonomie *

Wi-Fi 802.11ac

Pavé tactile multipoint

Apple – MacBook Air: 749,99 $ (économisez 250 $)

Casque d’écoute sans fil Beats Studio³

Pure Adaptive Noise Cancelling (Pure ANC) bloque activement le bruit externe

L’étalonnage audio en temps réel préserve une expérience d’écoute premium

Jusqu’à 22 heures d’autonomie pour une lecture sans fil complète toute la journée

Puce Apple W1 pour la connectivité Bluetooth® sans fil de classe 1 et l’efficacité de la batterie

Avec Fast Fuel, une charge de 10 minutes donne trois heures de jeu lorsque la batterie est faible

Arrêt ANC pur pour le mode basse consommation offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie

Prenez des appels, contrôlez la musique et activez Siri avec les commandes multifonctions sur l’oreille

Les coussinets supra-auriculaires doux assurent un confort prolongé et une isolation acoustique supplémentaire

Casque d’écoute sans fil Beats Studio³ sans fil: 199,99 $ (économisez 150 $)

Économisez jusqu’à 200 $ sur le MacBook Pro Retina 16 pouces

Processeur Intel Core i7 à 6 cœurs de neuvième génération

Superbe écran Retina 16 ″ avec technologie True Tone¹

Touch Bar et Touch ID

Carte graphique AMD Radeon Pro 5300M avec mémoire GDDR6

SSD ultrarapide

Intel UHD Graphics 630

Système à six haut-parleurs avec woofers à annulation de force

Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C)

Jusqu’à 11 heures d’autonomie²

Wi-Fi 802.11ac

Clavier magique rétroéclairé pleine taille

Trackpad Force Touch

La dernière version de macOS

Économisez jusqu’à 200 $ sur le MacBook Pro Retina 16 pouces: membres Best Buy uniquement

