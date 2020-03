L’enseignement privé se prépare à enseigner en ligne face à la menace du coronavirus dans le pays

Les universités et les écoles privées du Nicaragua se préparent à offrir des cours en ligne à leur communauté étudiante, à titre préventif contre l’arrivée imminente du coronavirus dans le pays, ont déclaré les directeurs des écoles privées et Adán Bermúdez, président du Conseil supérieur des universités privées ( Cosup).

Les collèges et les universités travaillent dans une “première phase” consistant en une campagne de prévention, qui consiste à informer les étudiants sur ce nouveau virus et les mesures à prendre. En plus de vous équiper de produits d’hygiène.

«Nous travaillons également avec les enseignants car à tout moment cela peut commencer (la flambée) au Nicaragua, théoriquement il n’y a pas de cas, mais au moment où ça commence, il faudrait entrer dans une deuxième phase, qui serait de poursuivre les études via la plateforme numérique en ligne afin que les élèves ne perdent pas leur temps et de leur domicile, ils peuvent interagir avec les enseignants “, a déclaré Bermúdez.

Lire aussi: Le ministère de l’Éducation rencontre des écoles privées, mais décide de ne pas suspendre les cours dans le pays

Le président du Cosup a déclaré que les enseignants ont déjà des expériences pour enseigner en ligne, après les événements d’avril 2018, lorsque les cours ont été suspendus en raison de la répression du régime Daniel Ortega contre les manifestations de l’opposition.

«Avec l’expérience des événements d’avril (2018) ici, cela nous a forcé que nous avons commencé à travailler avec une plateforme en ligne, et nous avons dû nous améliorer et nous améliorer, et maintenant plus dans cette situation qui peut survenir, suspendre parce que le virus entrera à tout moment “, a déclaré Bermúdez.

Ils se réuniront pour évaluer la situation

Bermúdez a souligné que cette question n’est pas la responsabilité d’un seul secteur, mais de tous les acteurs du pays, tels que les institutions publiques, pour répondre au mieux à la situation de risque qui existe dans le pays. Pour cela, dans les prochains jours, une réunion avec les directeurs du Conseil national des recteurs est prévue, afin de définir les mesures à développer par les universités publiques et privées du pays.

“La question de la suspension des cours à ce moment et dans ces conditions est à la discrétion des universités en fonction de leur environnement”, a expliqué M. Bermúdez, qui a ajouté que les activités parascolaires sont suspendues car “il n’y a pas d’environnement favorable”.

L’Université d’Amérique centrale (UCA), subventionnée, a suspendu les cours à titre préventif contre les coronavirus.

Lire aussi: En l’absence de mesures étatiques, c’est ce que chaque Nicaraguayen doit faire pour éviter une éventuelle épidémie de Covid-19

Mined recommande de se préparer en ligne

Le ministère de l’Éducation (Mined) a appelé les autorités des écoles privées du pays à préparer leurs enseignants à enseigner en ligne, compte tenu de la possibilité de confirmer des cas de coronavirus dans le pays.

The Mined, en collaboration avec le ministère de la Santé (Minsa), a rencontré ce lundi 16 mars les directeurs des écoles privées pour partager les mesures à prendre contre le coronavirus, et également pour recommander de créer des groupes de Wthasapp ou Messenger pour maintenir la communication avec le parents et élèves, a partagé Suyen Carcache, directrice de l’école privée “Mi Buen Pastor”.

Carcache a ajouté que lorsque les administrateurs doutaient de suspendre les activités parascolaires, les autorités des institutions publiques ont répondu que cela n’était pas nécessaire car aucun cas n’avait encore été signalé dans le pays.

Les écoles privées n’ont pas attendu la rencontre avec Mined et Minsa pour développer leurs propres actions de prévention et d’éducation. Carcache a déclaré qu’au sein de son école, ils s’étaient préparés avec les informations fournies par les médias et qu’ils se réuniraient désormais pour préparer les cours en ligne.