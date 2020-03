L’entrepreneur qui fera don de 70 masques à des enfants atteints de cancer à l’hôpital La Mascota

Lucía González a arrêté la production de vêtements pour enfants offerts par son entreprise et a commencé à fabriquer des masques pour donner aux enfants atteints de cancer à l’hôpital La Mascota à Managua. Cette initiative, dit-il, est intervenue après avoir lu des publications sur les réseaux sociaux appelant à soutenir les enfants dans la pénurie de ce produit en raison de l’épidémie de Covid-19.

Ce n’est pas la première fois que González, propriétaire et concepteur de l’entreprise Paralu, prend en charge les enfants atteints de cancer. Il l’a fait à d’autres occasions en leur donnant un pyjama lors de leur première communion. Cependant, face à la menace de la propagation du nouveau coronavirus au Nicaragua et à la pénurie de masques dans les pharmacies, González a décidé de les fabriquer avec les bouts de tissu qu’il utilise et de les donner aux mineurs atteints de cette maladie.

“J’ai commencé à chercher plus ou moins comment fabriquer les masques et quels étaient les meilleurs matériaux, je pense qu’aucun n’est aussi bon que le N-95, que nous entendons beaucoup parler de ce masque, mais alors vraiment n’importe quel masque vaut mieux que rien. Je voulais vraiment aider et je sentais que la chose la plus importante était de contribuer aux enfants les plus nécessiteux et les plus vulnérables puisque nous sommes dans cette épidémie », explique González.

González développe 70 masques pour les enfants hospitalisés et ceux qui sont dans le refuge. Les masques sont fabriqués avec un tissu microfibre imperméable et un tissu pellón, ce qui aide à empêcher l’humidité de passer et sert de filtre. Une fois terminé, il les lave et les désinfecte. «Nous avons fait les échantillons et parce que les masques s’adaptent bien au nez et au menton pour les enfants et ont des designs différents. Ils sont mous à l’extérieur, les enfants peuvent bien s’adapter, car parfois ils sont très mal à l’aise “, dit-il.

Les mesures de cet article sont standard et peuvent être utilisées par des enfants jusqu’à dix ans. Les masques sont toujours en cours de préparation et devraient être livrés ce vendredi par la Commission nicaraguayenne d’aide aux enfants atteints de cancer (Conanca).

González dit qu’il a partagé son initiative sur les réseaux sociaux de Paralu, son entreprise de deux ans, et a reçu de nombreux messages de remerciements, ainsi que de personnes qui voulaient rejoindre la cause. “En ce moment, c’est juste quelque chose que j’ai décidé de faire et parce que je pensais à comment je pouvais contribuer, alors cela m’est venu à l’esprit, c’est juste moi et une couturière de plus qui m’aide, nous avec nos machines”, dit-elle. Cependant, elle prétend être disposée à aider d’autres enfants qui en ont besoin.

“Je pense que nous nous sommes concentrés sur eux (les enfants atteints de cancer), en essayant de les aider de notre mieux. Cela ne fait pas si longtemps, mais je pense que chacun peut faire sa part », dit-il. González exhorte la population à la contacter s’il y a un enfant qui a besoin des masques.

Dalia Alemán, directrice exécutive de Conanca, a assuré pour sa part qu’une fois le don effectué, ils seront chargés de mener à bien les procédures nécessaires. Alemán a rappelé que l’appel de Conanca à soutenir la prise en charge globale des enfants atteints de cancer est ouvert toute l’année. “Il s’agit d’une maladie au coût élevé des soins, dont l’hôpital lui-même a besoin du soutien de la société”, dit-il.

«L’aide n’est pas seulement en ce moment, c’est tout le temps parce qu’il est vrai que vous vivez une situation différente, mais la maladie est une maladie 365 jours par an. Non seulement le soutien devrait être circonstanciel, mais le soutien devrait être permanent afin d’aider les familles dans le besoin qui doivent vivre cette maladie, car les besoins sont nombreux, mais il est très important de souligner que l’aide est nécessaire de manière permanente “, se termine.