L’épidémie de grippe continue d’augmenter avec une intensité très élevée à Madrid | Couverture

L’épidémie de grippe poursuit son ascension, avec 271,4 cas pour 100 000 habitants, et un niveau d’intensité très élevé dans la Communauté de Madrid et élevé en Navarre et Melilla, selon les dernières données du rapport Surveillance de la grippe hebdomadaire élaboré par l’Institut de santé Carlos III.

La vague épidémique de grippe continue d’augmenter, bien qu’il y ait déjà une tendance à la stabilisation et qu’au cours de la dernière semaine, le taux d’incidence chez les enfants de moins de 15 ans ait augmenté, en particulier dans les groupes d’âge compris entre 5 et 14 ans