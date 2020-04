L’épidémie s’accélère au Mexique et le pétrole fait glisser les sacs | La société

Le foyer de la pandémie de coronavirus est déjà concentré sur le continent américain, où le Mexique a déclaré aujourd’hui que les contagions s’accélèrent, un jour après que le président américain Donald Trump a annoncé son intention de suspendre l’immigration, alors que l’effondrement des prix du pétrole aujourd’hui a ramené les actions à des indices négatifs.

LE MEXIQUE EN PHASE D’ASCENSION RAPIDE

Le gouvernement du Mexique a annoncé aujourd’hui l’entrée dans la phase 3 de la pandémie de coronavirus, “une phase de montée rapide où un grand nombre d’infections s’accumulent”, a déclaré le sous-secrétaire à la Promotion et à la prévention de la santé lors d’une conférence de presse, Hugo López-Gatell.

Selon le dernier rapport des autorités sanitaires, le Mexique compte 8 772 cas et 712 décès. Cependant, le gouvernement mexicain, qui n’applique pas de tests massifs à la population, estime que le nombre de patients dans le pays pourrait être huit fois supérieur à celui enregistré.

Le Mexique officialisera la prolongation jusqu’au 30 mai des mesures de distanciation sociale déjà en vigueur. Ces mesures impliquent l’arrêt des activités économiques non essentielles; Il a également été demandé à la population de rester chez elle, bien que la mise en quarantaine ne soit pas obligatoire afin de ne pas toucher les plus de 50 millions de pauvres du pays.

L’ESPAGNE ADOUCIT LA QUARANTAINE AUX ENFANTS

Le gouvernement espagnol maintient le confinement obligatoire de la population dans les foyers pour contenir le COVID-19, bien qu’il autorise les enfants de moins de 14 ans à partir du lundi, toujours accompagnés d’un adulte lorsqu’ils vont acheter des produits essentiels ou effectuer des procédures financières.

L’autorisation annoncée ce mardi ne prévoit cependant pas qu’ils puissent jouer dans la rue ou faire une petite promenade, ce qui a été vivement critiqué par les groupes d’opposition de droite et de gauche.

Les décès dus au coronavirus ont légèrement rebondi ce mardi en Espagne, jusqu’à 430, ce qui signifie 21 282 au total.

MOINS DE DÉCÈS AUJOURD’HUI DANS LE MONDE ENTIER

Dans le reste de la planète, le nombre de décès dus au COVID-19 confirmé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est passé à 162 956 aujourd’hui, soit 4 900 de plus que la veille, la première fois en deux semaines barrière de 5 000 décès quotidiens.

Les infections mondiales sont de 2,39 millions, soit environ 50 000 de plus que la veille, lorsque le nombre maximal d’infections quotidiennes a atteint plus de 90 000 le 11 avril, selon les chiffres de l’OMS.

Par région, l’Europe reste la plus touchée, avec 1,18 million de cas et plus de 100 000 décès, bien que de plus en plus à distance de l’Amérique, avec actuellement 893 000 infections confirmées par l’OMS (le nombre de décès, environ 40 000, il est nettement inférieur à celui du Vieux Continent).

Les graphiques de ces régions au cours des deux dernières semaines montrent une forme de scie, plutôt que des tendances claires à la hausse ou à la baisse, ce qui rend difficile d’estimer s’il y a une nette reprise ou une désescalade de la pandémie à l’échelle mondiale.

Les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France restent, dans cet ordre, les principaux pays touchés en termes de nombre d’infections, alors que les patients récupérés sur la planète dépassent 663 000 et ceux en condition critique ou sévère continuent de dépasser 57 000.

SACS POUR DRAGS D’HUILE

Les principales bourses européennes ont clôturé la séance mardi en termes négatifs, avec des baisses comprises entre 2% et 4%, conditionnées par les pertes de Wall Street et par l’effondrement, un jour de plus, des prix du pétrole.

Le prix du baril de pétrole Brent à livrer en juin a perdu 25,33% cet après-midi sur le marché à terme de Londres, à 19,10 $, entraîné par la peur sur le marché pétrolier après le brut de référence américain. fermé hier en négatif.

À New York, le prix du pétrole intermédiaire du Texas (WTI) a rouvert mardi, avec des contrats en mai négatifs le dernier jour et en juin, avec un volume de contrats beaucoup plus élevé, avec une baisse notable un baril de 29,91%, en raison de la baisse de la demande causée par la pandémie de COVID-19 et des difficultés de stockage.

La baisse épique des prix du pétrole intervient même après qu’un groupe de grands producteurs, dont l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie, un groupe connu sous le nom d’OPEP +, a conclu la semaine dernière un accord historique pour réduire le la production quotidienne des producteurs de pétrole à environ 10 millions de barils

Mais les analystes ont estimé que l’accord OPEP +, qui comprenait des accords pour réduire la production quotidienne des non-membres, y compris la Norvège et les États-Unis. Aux États-Unis, il ne suffit pas d’absorber l’excédent de pétrole et de compenser l’impact de la demande du virus.

CEPAL VOIT UNE CONTRACTION DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE LATINE DE 5,3%

Parallèlement, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a prévu aujourd’hui que l’Amérique latine se contractera de 5,3% en 2020 en raison de la pandémie, qui générera près de 11,5 millions de nouveaux chômeurs et près de 30 millions de plus que pauvres.

Le ralentissement économique des principaux partenaires commerciaux de la région, la baisse de la valeur des matières premières et le coup dans des domaines comme le tourisme entraîneront “la pire contraction de l’activité économique que la région ait subie depuis le début des records. , en 1900 “, a déclaré l ‘organisme onusien, basé à Santiago.

Les pays les plus touchés seront le Venezuela (-18%), le Mexique (-6,5%), l’Argentine (-6,5%), l’Équateur (-6,5%), le Nicaragua (-5,9%) et le Brésil ( -5,2%), tandis que les moins touchés sont la République dominicaine (0%), le Guatemala (-1,3%), le Paraguay (-1,4%), le Panama (-2%), la Colombie (-2, 6%) Honduras (-2,8%), selon le rapport. Au milieu du tableau se trouvent le Chili (-4%), le Pérou (-4%), l’Uruguay (-4%), Cuba (-3,7%), le Costa Rica (-3,6%), Haïti ( -3,1%), El Salvador (-3%), la Bolivie (-3%) et les îles des Caraïbes (-2,5%).

LES VIRUS AFFECTENT AUSSI LA LIBERTÉ DE LA PRESSE

En plus des dommages qu’elle cause à la santé et à l’économie, COVID-19 a ajouté aux menaces à la liberté de la presse dans le monde, fortement détériorées par la pression des gouvernements totalitaires qui profitent de la pandémie pour attaquer le travail journalistique. , selon le rapport annuel de Reporters sans frontières (RSF).

L’organisation a indiqué mardi que le coronavirus est apparu au début d’une “décennie décisive” pour la liberté de la presse, avec des défis et des incertitudes aux niveaux géopolitique, technologique, démocratique, économique et de confiance.

GREENPEACE SOUVENEZ-VOUS DE L’AUTRE URGENCE PLANÉTAIRE

L’organisation écologique Greenpeace a rappelé aujourd’hui, à la veille du Jour de la Terre, que dans le contexte actuel de crise sanitaire, prendre soin de la planète est essentiel car le confinement dû à la pandémie de coronavirus “ne paralyse pas la dégradation de la Terre et dépasse ses limites “

Pour Miguel Ángel Soto, porte-parole de Greenpeace Espagne, dans la crise climatique “il n’y a pas eu de quarantaine” et c’est pourquoi il a appelé les gouvernements et les entreprises à résoudre ce problème “une fois que nous commençons à observer l’aplatissement de la courbe de la pandémie. “