L’Équateur annonce un couvre-feu et un état d’urgence en raison d’un coronavirus

Voilà comment COVID-19 peut être mortel 1:09

(CNN espagnol) – Le président équatorien, Lenín Moreno, a annoncé ce lundi sur un réseau national qu’il avait décrété l’état d’urgence dans le pays et, avec lui, la fermeture des services publics à l’exception de la santé, de la sécurité, des services de risques et de ceux que les ministères ont en cas d’urgence. décider de rester ouvert.

Moreno a également annoncé qu’un couvre-feu sera en vigueur à partir de ce mardi de 9h00 du soir à 5h00 du matin le lendemain, heure locale.

À partir de ce mardi à minuit, les transports interprovinciaux, les vols intérieurs et la circulation des voitures particulières sont suspendus pendant 14 jours, à l’exception de ceux qui exercent des fonctions dans les établissements autorisés à continuer de fonctionner.

Moreno a indiqué que les industries agricoles et d’élevage, les chaînes et les activités commerciales dans les domaines de l’alimentation, de la santé, des services de base et de l’ensemble de la chaîne d’exportation continueront de fonctionner.

Le reste des activités, a-t-il insisté, “devra s’arrêter”.

Il a ajouté que les magasins de quartier, les marchés et les supermarchés pourraient rester ouverts. De même, les banques et les services financiers et de télécommunications.

Les hôpitaux, les centres de santé et les pharmacies maintiendront les soins aux personnes qui en ont besoin. L’industrie liée à la médecine pourra également fonctionner en continu.

Le président a demandé aux citoyens de rester chez eux et de préférer la fourniture de biens et services à domicile. Le personnel de santé peut circuler librement.

Les personnes qui viennent acheter de la nourriture ou des médicaments devront circuler comme suit:

1) Lundi, mercredi et dimanche les voitures dont les plaques se terminent en nombre pair et 0 ne circuleront pas.

2) les mardis, jeudis et samedis, en nombre impair.

Le président Moreno a déclaré que son gouvernement avait entendu des experts “que si l’Équateur ne coupe pas la racine du problème, il pourrait avoir plus de 800 000 personnes infectées”. Il a insisté sur le fait que les mesures sont difficiles mais que “le virus doit être arrêté collectivement”.

Le président a déclaré que les mesures ne seraient pas suffisantes si les gens ne respectaient pas la disposition de rester chez eux et a souligné que “quiconque agit de manière irresponsable dans les rues, nous met tous en danger”. Il a donc appelé les citoyens à rester chez eux et à ne pas partir si cela n’est pas nécessaire.

