L’Équateur lance une application mobile pour s’occuper d’éventuels cas de coronavirus

(. espagnol) – Au milieu de l’urgence du coronavirus, le gouvernement de l’Équateur a lancé une application numérique gratuite appelée «SaludEc» pour traiter les cas possibles de coronavirus et les patients présentant des symptômes. L’application, selon les autorités, a été développée par des professionnels équatoriens et est disponible pour le système Android et bientôt sur le système IOS.

«Grâce à cet outil, nous prendrons contact avec chacun d’entre vous, nous disposerons en tant que gouvernement d’une information clé sur l’état de santé de tous les Équatoriens, ce qui nous aidera à prendre les meilleures décisions, en préservant toujours l’intimité des les informations auxquelles chacun de vous a droit », a expliqué le président Lenín Moreno lors d’un réseau national.

Lors de la présentation de l’application, le ministre des Télécommunications, Andrés Michelena, a indiqué que cette application dispose de 6 menus, au sein desquels l’option coronavirus est prioritaire. “Si vous avez de la difficulté à respirer, je donne mon accord à l’option, à ce moment le système la communique au 911. Si les symptômes ne sont pas sévères, l’application vous donnera une autre indication, selon le protocole à suivre par le ministère de la Santé”, a-t-il ajouté. Michelena.

Le ministre de la Santé, Juan Carlos Zevallos, a souligné que cette application complète le service d’appel 171 ou de centre d’appels pour aider les citoyens par voie électronique et éviter la congestion dans les centres hospitaliers. Il a insisté sur le fait que cette plateforme mobile ne remplace pas le centre d’appels où vous pouvez recevoir l’attention téléphonique d’un médecin.

