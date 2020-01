L’équipe espagnole apprend à jouer au Rugby 20 | Sports pratiques

L’équipe espagnole de rugby, le XV du Lion, a profité de sa concentration en RCA de Sant Cugar, où il prépare son premier match européen, contre la Russie ce samedi, pour apprendre à jouer au jeu vidéo Rugby 20, lors de votre présentation.

De cette façon, plusieurs Lions ont pris le contrôle du play Station, personnalisé avec votre nom, pour profiter de ce jeu d’esports basé sur le rugby.

Options tactiques

Avec une large gamme d’options tactiques, des podiums d’attaque et des jeux de balle stationnaires, “les fans trouveront dans Rugby 20 toutes les nuances de notre sport dans ce nouveau jeu axé sur la simulation, explique le Fédération espagnole de rugby.

“Conçu pour offrir le jeu tactique le plus profond de tous les temps, Rugby 20 présente un système de jeu de balle stationnaire innovant et la possibilité d’adapter la stratégie de jeu pendant le jeu. Contrôlez le jeu en définissant la position et le comportement de vos joueurs , ainsi que les séquences que vous souhaitez utiliser “, ajoutent-ils.

Avec Rugby 20, vous pouvez jouer avec plus de soixante équipes officielles du Top 14, Pro D2, Premiership et Pro 14, ainsi qu’avec de nombreuses équipes nationales. Il offre également la possibilité de créer votre propre équipe en mode Solo et ajoute de nouvelles recrues parmi les plus de 2000 joueurs recréés dans le jeu.

De plus, en mode multijoueur, vous pouvez affronter vos amis lors de matchs locaux ou en ligne ou défier la communauté de joueurs via le système de matchmaking. Rugby 20 est disponible en PlayStation®4, Xbox One et PC.

L’équipe espagnole jouera ce samedi contre la Russie, à Sotchi, tandis que dimanche 9 février, elle le fera à Madrid, contre la Géorgie. Puis ils s’affronteront à nouveau, contre la Roumanie, le 23 février, et la Belgique, le 23 février, pour revenir à Madrid, le 15 mars, contre le Portugal,

