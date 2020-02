L’équipe espagnole est à un point de Budapest après avoir remporté Carla Suárez à Doi | Sports

L’équipe espagnole de tennis féminine est à un point seulement d’entrer dans la phase finale de la Coupe de la Fédération, qui se tiendra du 14 au 17 avril à Budapest, après que Carla Suárez a gagné 6-3 et 6-4 en une heure et 20 minutes de jeu à Misaki Doi, donc l’Espagne a battu le Japon 2-0 dans le match nul qui se joue au Club La Manga et continuera samedi.

Carla Suárez, 31 ans, numéro 55 au monde, a étendu l’avantage de l’équipe dirigée par Anabel Medina après que sa partenaire Sara Sorribes avait gagné dans le match qui a créé la série à Naomi Osaka.