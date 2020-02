L’équipe espagnole traversera le ciel dans un A350 | Réseaux sociaux sportifs

Le président d’Iberia, Luis Gallego, et le président de la Fédération espagnole de basket-ball, Jorge Garbajosa, ont renouvelé leur accord de parrainage pour trois années supplémentaires, de 2021 à 2024, et le prochain A350 de la compagnie aérienne, qui sera intégré à la La flotte de mars prochain sera appelée «équipe espagnole de basket-ball».

Iberia facilitera les déplacements des équipes féminine et masculine dans toutes les compétitions. Et l’avion, connu sous le nom de l’équipe espagnole de basket-ball, rendra hommage aux équipes masculines, championnes du monde actuelles – Chine 2019 – et femmes, champions du Championnat d’Europe 2019, bronze à la Coupe du monde 2018 et argent aux Jeux olympiques de 2016.