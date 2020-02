L’équipe masculine reste en dehors des quarts de finale européens | Sports pratiques

La Équipe masculine espagnole resté en dehors des quarts de finale de la Championnats d’Europe de Badminton par équipe, qui se jouent à Liévin (France), après avoir perdu ce jeudi face à la Bulgarie (2-3).

L’équipe espagnole était très proche. Il s’est présenté à ce dernier jour de la phase de groupes, leader invaincu, avec tout en sa faveur, même une défaite serrée pourrait en valoir la peine. Cependant, le triomphe des Bulgares et la défaite de la Croatie, contre l’Italie (4-1), ce qui signifiait que les Espagnols et les Bulgares égalaient comme les deux meilleures équipes, avec trois victoires et une défaite, amenant la confrontation direct entre eux, il a décidé la première place du Groupe 8 pour la Bulgarie, et donc son passage en quarts de finale.

Défaite ajustée

Jusqu’à ce vendredi fatidique, l’Espagne a connu une première phase parfaite, pleine de victoires, grâce à ses victoires contre la Croatie (5-0), le premier jour; Israël (4-1) et l’Italie (4-1) dans le deuxième, jusqu’à ce qu’il touche la Bulgarie dans ce troisième, et tout était tordu.

Le duel hispano-bulgare a commencé favorable aux intérêts espagnols, numéro un, Pablo Abián, a encore gagné, cette fois contre Daniel Nikolov, par 21-15 et 21-16, en 39 minutes. Cependant, le choc a été compliqué en raison de la défaite de Luis Enrique Peñalver, devant Dimitar Yanakiev (16-21 et 5-21).

Une confrontation qui a été inégale après avoir réclamé une décision de l’arbitre espagnol, qui a pris une bonne décision du Bulgare, que Peñalver a affirmé avoir disparu. Cet épisode est descendu aux Espagnols qui ne savaient plus reproduire son rival.

Avec un nul c’était le tour de Álvaro Vázquez, qui était de loin supérieur à Stilian Makarski, qui n’a eu besoin que de vingt minutes pour le vaincre, avec des partiels de 21-8 et 21-12.

Lors du premier match de double, la Bulgarie a fait match nul grâce à Alex Vlaar et Dimitar Yanakiev qui ont remporté deux sets, Joan Monroy et Carlos Piris, par 18-21 et 15-21.

Double décisif

Tout se faisait alors aux dépens du deuxième double point, avec Pablo Abián et Alberto Zapico en couple espagnol, devant Peyo Boichinov et Stilian Makarski. Les choses n’étaient pas bonnes non plus pour le duo national qui a perdu 17-21 et 18-21 en 28 minutes, un résultat qui a amené l’Espagne à dire au revoir à ce qui allait être sa première qualification pour les quarts dans la catégorie masculine, dans cette compétition.

Cet après-midi ce sera le tour de l’équipe féminine, très accablée par les blessures, ce qui a plus que compliqué sa passe entre les huit meilleurs, du fait des deux défaites qu’il ajoute dans son casier. La présence de Carolina Marin Il ne suffit pas de rappeler les succès précédents.

