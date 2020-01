Les 5 occurrences du Mexique pour enfin se débarrasser de l’avion présidentiel | personnes

Vendez-le “en pièces détachées”, échangez-le contre des ambulances et même tirez au sort, ce sont quelques-unes des cinq options annoncées vendredi par le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, pour se débarrasser une fois pour toutes de l’avion présidentiel controversé hérité de ses prédécesseurs.

“Ce n’est pas facile parce que si le président ne veut pas l’utiliser, alors quelle compagnie utilise un tel avion. La vérité était que c’était un excès. Cela n’aurait pas dû être fait. Ils n’auraient pas dû acheter cet avion, même pas le plus riche du monde et extravagant. , ils n’ont plus ces avions “, a expliqué le président lors de sa conférence du matin.