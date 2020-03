Les 6 meilleurs articles d’occasion pour styliser votre espace

Vous n’avez pas à dépenser une fortune en rénovations pour créer un bel espace de vie que vous serez fier de montrer. La styliste Geneva Vanderzeil, auteur de HOME IS WHERE YOU FAKE, partage ses conseils pour utiliser des objets d’occasion pour transformer instantanément une pièce dans cette sélection spéciale de son livre…

Je parle beaucoup de la conception d’un espace qui semble réel, vécu et pas comme une salle d’exposition. Mais comment y parvenir? Pour moi, cela signifie ajouter différents éléments et mélanger le décor afin qu’il se sente en couches plutôt que statique. Et c’est là que l’achat d’occasion entre en jeu!

J’adore la profondeur créée en ajoutant des antiquités ou des pièces d’occasion à un espace. C’est la nature parfaitement imparfaite de ces objets qui donne vie à votre espace. Vous n’avez pas besoin d’acheter un gros meuble pour obtenir cet effet – quelques petits objets ici et là ne coûteront pas cher, mais ils peuvent ajouter tellement d’intérêt et de caractère à votre espace. Et la meilleure partie? L’achat d’occasion est écologique.

Livres



J’ai une fascination pour les livres inhabituels de

magasins de main – l’étranger, mieux c’est. J’aime le vieux livre

couvertures et livres à couverture rigide colorés, à lire

ainsi que la profondeur qu’ils apportent à un espace. Gardez l’œil

dehors pour de jolies couvertures que vous pouvez assortir au décor

et les couleurs dans une pièce.

Paniers



Investir dans des paniers plus anciens achetés à des antiquités

magasin est un excellent moyen d’ajouter de la profondeur à votre espace et

lui donner plus de personnalité.

Ouvrages d’art



Je n’ai pas encore pleinement embrassé l’achat d’œuvres d’art originales. je

dois admettre que la plupart des pièces que j’aime sont à l’extérieur

ma gamme de prix. Mais cela ne signifie pas que je doive opter pour

Impressions imitation bon marché ou images ternes de nature morte. Puce

les marchés sont de bons endroits pour trouver des œuvres

la vie et une histoire.

Céramique



Vous me trouverez toujours en train de chasser à travers la céramique

section, aussi ennuyeuse et fade que la seconde

magasin de main. Il est vraiment avantageux de garder les yeux ouverts. Non

peu importe où je suis, je parviens toujours à trouver

vases en terre cuite d’occasion, tasses rétro et lait

cruches et tasses à la main.

Les lampes



Les lampes sont l’occasion d’expérimenter le détail et le style. Et, dans ce cas, rendez-vous vintage ou rentrez chez vous! J’aime tout sur une lampe rétro à franges, une lampe à coque en céramique inspirée des années 80 ou tout ce qui a un abat-jour en papier plissé. Envisagez de remplacer les teintes anciennes ou laides si la base est bonne.

Miroirs



Jetez même un coup d’œil rapide dans un magasin d’antiquités et vous trouverez des miroirs de toutes formes et tailles, et c’est cette variété qui ajoute une personnalité sérieuse à votre espace. Au cours des dernières années, j’ai trouvé des miroirs ronds, des miroirs arqués, des antiquités avec des bords décoratifs, et bien plus encore. Ils ne coûtent pas trop cher et font une si grande différence.

Pour plus d’idées de bricolage et de secrets de style pour créer une maison que vous aimez (même si vous louez!), Procurez-vous une copie de HOME IS WHERE You Make It by Geneva Vanderzeil.

Extrait de Home Is Where You Make It par Geneva Vanderzeil. Copyright © 2020 par l’auteur. Utilisé avec l’autorisation de l’éditeur. Tous les droits sont réservés.

Photo via iStock