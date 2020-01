Les accusés: Trapero, ses chefs politiques et le maire du 20-S | La politique

Dans le procès de rébellion de l’aîné des Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, il est le plus connu, mais il ne sera pas seul. Il sera accompagné sur le banc de trois autres accusés: deux de ses supérieurs politiques immédiats – l’ancien directeur des Mossos Pere Soler, et le second à l’Intérieur, César Puig – et une subordonnée, la maire Teresa Laplana.

Aucun n’a été placé en détention provisoire pour ces événements, bien que des mesures de précaution telles que l’interdiction de quitter l’Espagne pèsent sur eux.