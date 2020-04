Les achats de panique sont désormais pour la «teinture capillaire», déclare le directeur général de Walmart

Aux États-Unis, le jus d’orange est épuisé par covid-19. 0:32

(Entreprise .) – Les premiers sont les gels antibactériens, les désinfectants et le papier hygiénique.

Maintenant, les tondeuses à cheveux et les teintures capillaires s’envolent des étagères.

Ces dernières semaines, les habitudes d’achat des Américains reflètent la façon dont la pandémie de coronavirus continue d’évoluer et d’affecter la vie quotidienne.

“Vous pouvez certainement voir que lorsque les gens sont restés à la maison, leur objectif a changé”, a déclaré vendredi le directeur général de Walmart, Doug McMillon.

Après avoir fait le plein de nourriture et de consommables, les acheteurs se sont tournés vers des puzzles, des jeux et d’autres formes intemporelles de divertissement et d’éducation, a-t-il déclaré.

Maintenant, les ventes montrent que, sans avoir la chance de s’aventurer dans un salon de coiffure, les gens deviennent … poilus.

“Les gens commencent à avoir besoin d’une coupe de cheveux”, a déclaré McMillon. «Vous voyez plus de rasoirs et de couleur de cheveux et des choses comme ça. Il est intéressant d’observer comment la dynamique se déroule ».

Voici comment les habitudes d’achat ont changé au cours des dernières semaines:

Semaine 1: antibactérien pour les mains, savons et désinfectants

La première vague d’achats intenses a montré que les consommateurs achetaient divers articles pour se protéger contre la propagation du virus aux États-Unis: masques, produits de nettoyage et désinfectants pour les mains.

Au cours de la semaine se terminant le 7 mars, les ventes de désinfectants pour les mains ont grimpé de 470% par rapport à l’année précédente, selon les données de Nielsen. Les ventes de produits désinfectants en vaporisateur ont augmenté de 385%.

Les consommateurs de tout le pays se sont comportés comme s’ils se préparaient à une tempête majeure.

“Nous nous efforçons de garder nos étagères pleines de produits similaires à lorsqu’une tempête de neige est alertée et que les gens savent qu’ils pourraient être coincés à la maison”, a déclaré à . Andrea Karns, vice-président des ventes et du marketing de Karns Foods, une chaîne. famille de neuf magasins en Pennsylvanie début mars.

Semaine 2: papier toilette

Puis, dans une virée shopping qui a intrigué de nombreuses personnes et inspiré des mèmes et des calculatrices virales, les acheteurs ont stocké du papier toilette.

L’achat de panique a engendré encore plus d’achats de panique, et la fuite sur du papier toilette a eu des effets sur la chaîne d’approvisionnement.

«La plupart des usines fonctionnent déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils fonctionnent à capacité fixe », a déclaré à . Business Tom Sellars, PDG de Sellars Absorbent Materials à Milwaukee, Wisconsin. “Ce n’est pas qu’il existe une machine inactive qui peut être mise en service pour augmenter la production.”

Nielsen a signalé que des produits tels que les lingettes de bain, les lingettes pour le visage et les serviettes en papier ont enregistré une augmentation des ventes à trois chiffres au cours de la semaine se terminant le 14 mars. Cette même semaine, les ventes de désinfectants en spray ont augmenté de 519%, selon Nielsen.

Semaines 3 et 4: Jambons en spirale et levure de boulangerie

Alors qu’ils se recroquevillaient chez eux pour s’installer longtemps, les Américains ont commencé à cuire.

Au cours des semaines se terminant les 21 et 28 mars, les ventes de levure de boulangerie ont augmenté plus que tout autre produit de consommation emballé, 647% et 457%, respectivement, par rapport aux mêmes semaines de 2019. Ils ont également été très appréciés, avec des ventes en hausse de 622% et 413% sur la même période, selon Nielsen.

Les fabricants de farine et de levure disent qu’il n’y a pas de pénurie d’approvisionnement pour leurs produits (en plus il n’y a jamais vraiment de pénurie de levure). Ils essaient juste de rattraper leur retard comme les autres fabricants dont les produits sont soudainement demandés.

“Il faudra une minute à la chaîne d’approvisionnement pour réagir à une telle demande en si peu de temps”, a déclaré à Quartz Sherri Merrill, responsable des achats pour Bob’s Red Mill.

Semaine 5: Augmentation de la tondeuse et de la teinture capillaire

Le jambon a été roi pendant la semaine se terminant le 4 avril, mais les données de Nielsen ont également montré que les consommateurs ont commencé à se tourner vers d’autres produits pour garder leurs cheveux.

Les ventes de tondeuses à cheveux ont augmenté de 166% et les produits de coloration capillaire ont augmenté de 23% par rapport à la même période l’an dernier, selon Nielsen.

Les Américains sont devenus leurs propres barbiers et stylistes, car les salons de beauté à travers le pays ont temporairement fermé pour maintenir des mesures de distanciation sociale.

Monique Campbell, propriétaire d’Endless Extensions à Dallas, a déclaré au Dallas Morning News que la fermeture est financièrement stressante, mais elle comprend la situation.

“En demandant à un styliste de vous approcher ou de vous rendre chez eux, cela reste un risque très élevé”, a-t-il déclaré, selon le rapport. “Je ne veux pas me mettre en danger [de contraer el coronavirus] juste pour m’assurer que les cheveux de quelqu’un sont beaux. ”

