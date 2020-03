Les agriculteurs mexicains font confiance aux boissons antiques contre la pandémie – . Miami (51)

VILLAFLORES, Chiapas – Au milieu de la pandémie de COVID-19, les paysans de l’État mexicain du Chiapas revendiquent la taverne, une boisson ancienne qu’ils boivent presque tous les jours sous forme d’eau et assurent qu’en temps d’épidémie, ce fut le salut de beaucoup.

“Tout y guérit. De plus, pour cette personne qui souffre de la prostate, la racine bouillie efface (la douleur). Elle contient du bicarbonate, du sodium, du naproxène et pour connaître ses autres propriétés”, a déclaré ce dimanche Silvestre Cruz Moreno, qui fabrique cette boisson depuis plus de 50 ans.

Au-delà des croyances, cette boisson est cuisinée depuis des temps immémoriaux et les habitants se souviennent aujourd’hui des enseignements de leurs ancêtres et les pratiquent toujours à la lettre.

C’est le cas de la famille de Janet Hernández, qui chaque année essaie de faire partager cette boisson à la famille.

“La taverne est une boisson ancienne que nos grands-parents, arrière-grands-parents, utilisaient il y a de nombreuses années, elle a de nombreux avantages pour la guérison”, a déclaré Hernández.

Avec 848 cas et 16 décès officiellement signalés samedi 28 mars, la pandémie de COVID-19 s’est propagée cette semaine avec plus de force sur tout le territoire mexicain.

Les infirmières et les médecins dénoncent le manque de ressources au Mexique.

C’est pourquoi Hernández rappelle les prétendus superpuissances de cette boisson lorsqu’on l’interroge sur le coronavirus.

“(La boisson) a été utilisée pendant la peste de la coqueluche et de la colère. C’était bénéfique et maintenant que COVID-19 arrive, je pense que oui, cela nous aidera également à guérir ou à nous empêcher”, a-t-il déclaré.

Selon le document “Epidemics in Mexico”, publié par la Coordination nationale de la protection civile en 2018, des dizaines d’épidémies ont été enregistrées au Mexique depuis l’époque préhispanique.

Parmi les plus récents, en 1833, une épidémie de choléra a tué 324 000 personnes à travers le pays et, en 1918, la grippe espagnole a tué plus de 500 000 personnes.

En outre, en 2009, la grippe AH1N1 a émergé, déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et faisant plus de 16 000 morts.

UN PROCESSUS DE TRAVAIL

Chaque printemps, les aubergistes des municipalités de Villaflores, Cintalapa et Chicomuselo marchent plus de trois kilomètres (1,8 miles), bien qu’ils réussissent bien, sous un soleil intense.

Ils recherchent un arbre appelé palo de coyol, dont le nom scientifique est Acrocomia vinifera et qui se caractérise par ses milliers de grandes et fines épines pouvant mesurer jusqu’à vingt centimètres (7 pouces).

Les tavernes coupent les arbres adultes, âgés d’une quinzaine d’années, pour en extraire le liquide. Peu l’ont en cas de croissance lente.

Ce processus est complexe et consiste à abattre le coyol et à le brûler. Ensuite, nettoyez-le des feuilles et des épines.

“Quand l’arbre est abattu, il est bien labouré, il est ouvert et lui seul commence à distiller et vous devez le gratter avec une machette quotidiennement pour qu’il donne. S’il n’est pas gratté quotidiennement, il ne donne pas (jus)”, a déclaré Rutilo Moguel, un jeune aubergiste de Cintalapa.

Un bâton de coyol produit environ 2 à 3 litres de taverne par jour pendant environ un mois, ainsi que les produits de ce palmier sont utilisés à partir de ses graines qui les rendent sucrés ou farineux, la fleur à l’arôme intense sert de décoration pour autels religieux et le tronc remonte sur terre.

POUR LES SUCRERIES

Le nectar de cet arbre se caractérise par sa consistance douce et épaisse.

En raison de ses effets et de sa saveur, il est fortement demandé par les habitants locaux et par les familles qui voyagent dans d’autres municipalités pour déguster cette boisson rafraîchissante.

Son prix est de 25 pesos (environ 1,1 $) le litre, et la préparation finale est très facile.

“Si vous voulez le boire dans de l’eau gazeuse, avec de l’eau froide, vous mélangez un litre d’eau avec un demi-litre de taverne et de sucre. Ça a bon goût, c’est comme ça que vous vous préparez à boire dans de la soude, et à le boire pur, vous ajoutez seulement un peu de sucre et de glace “, explique Rutilo.

Ils recommandent qu’avant de boire le délicieux nectar, vous devez chanter un verset, sinon il peut y avoir des conséquences négatives.

“Vous tuez des eaux vertes, vous me submergez, vous me tuez, mais si je me vante, vous me faites ramper”, raconte la strophe populaire.

.