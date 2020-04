Les Allemands protestent contre les restrictions de coronavirus à Berlin, Stuttgart

26.04.2020

– Deutsche Welle

(Image de picture-alliance / dps / J.Carstensen)

Des habitants de Berlin et de Stuttgart sont descendus dans la rue pour protester contre une perte de libertés face à la pandémie de coronavirus. L’Allemagne a adopté une série de restrictions visant à freiner la propagation du COVID-19.

Des centaines de personnes ont participé samedi à des manifestations dans les villes de Berlin et de Stuttgart contre les mesures prises par le gouvernement pour protéger le pays contre le coronavirus.

Environ 1000 manifestants se sont rassemblés dans la capitale allemande au théâtre Volksbühne près du centre-ville. Les manifestants ont crié «Je veux que ma vie revienne» et ont brandi des pancartes avec des slogans tels que «Protéger les droits constitutionnels».

Les manifestants ont distribué des journaux s’interrogeant sur la nécessité de mesures de verrouillage et affirmant que le coronavirus est une tentative de prise de pouvoir en répandant la peur. Le porte-parole de la police, Thilo Cablitz, a déclaré que la distribution du journal avait été autorisée, mais que les autorités sanitaires n’avaient pas approuvé le rassemblement lui-même.

“Pendant les périodes de coronavirus et conformément aux règles de confinement, nous sommes obligés d’empêcher un rassemblement”, a déclaré Cablitz.

La police, qui a bouclé la place directement en face de l’immeuble dans le but d’empêcher le surpeuplement, a utilisé des mégaphones pour appeler les participants à se disperser et a déclaré avoir arrêté plus de 100 personnes.

C’était le quatrième samedi consécutif de manifestations à Berlin. La police a déclaré avoir déployé 180 officiers pour répondre au dernier rassemblement. Les participants comprenaient des populistes d’extrême droite bien connus et des théoriciens du complot.

Lire la suite