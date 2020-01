Les “Amazing Stories” de Spielberg et Chris Evans, ce qui arrive sur Apple TV | Mexique | Édition Amérique

Le retour de l’une des séries cultes des années 80, “Amazing Stories”, de la main de son créateur, Steven Spielberg, un thriller avec Chris Evans, “Defending Jacob”, et d’une série documentaire qui analysera des personnages aussi pertinents qu’Oprah Winfrey ou Spike Lee, sont les prochains paris d’Apple TV.

La nouvelle version de “Amazing Stories” arrivera à l’écran le 6 mars et, bien que sa tête soit Spielberg, elle présentera dans chaque chapitre la vision d’un cinéaste, réalisateur ou scénariste différent, comme Eddy Kitsis et Adam Horowitz (“Lost »), Chris Long (« Les Américains ») ou Mark Mylod (« Game of Thrones »).