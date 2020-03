Les Américains paniquent pour leurs animaux de compagnie

Panic shopping balaie les étagères à Miami 2:01

(Entreprise .) – En plus du papier hygiénique, du désinfectant pour les mains et de l’épicerie, les acheteurs stockent de la nourriture et des jouets pour leurs animaux de compagnie pendant la crise des coronavirus.

Les ventes d’aliments pour chiens ont augmenté de 54% et pour les chats de 52% la semaine se terminant samedi dernier, par rapport à la même période l’an dernier, selon les dernières données de Nielsen. Les ventes de fournitures pour animaux de compagnie ont augmenté de 24% au cours de cette période. Le fabricant d’encouragements General Mills, qui possède également la marque de nourriture pour animaux Blue Buffalo, a déclaré la semaine dernière que les ventes avaient monté en flèche.

“Les gens aiment leurs animaux de compagnie et veulent s’assurer qu’ils prennent soin d’eux”, a déclaré le directeur général de General Mills, Jeff Harmening, aux analystes.

Selon les analystes, les animaux ne mangent pas plus qu’avant. Mais ses propriétaires font des achats de panique à long terme chez de grands détaillants comme Walmart et Costco, ainsi que dans des animaleries comme Petco, qui restent ouvertes. Petco a confirmé que ses ventes ont augmenté à mesure que les acheteurs s’approvisionnent en produits essentiels.

Un porte-parole de Petco a défendu la décision de l’entreprise de rester ouverte pendant la crise, même lorsque de nombreux autres détaillants ferment leurs portes, notant que Petco représente près d’un tiers de toutes les ventes d’aliments pour chats et chiens aux États-Unis et environ la moitié des nourriture pour poissons et animaux de compagnie. “Les détaillants de masse et les épiceries ne peuvent tout simplement pas nourrir tous nos animaux de compagnie”, a déclaré le porte-parole.

“Amazon et le détaillant en ligne d’articles pour animaux de compagnie Chewy profitent du fait que les consommateurs achètent dans les limites de leur maison”, a déclaré Moody’s dans un rapport cette semaine. Chewy embauche 6 000 employés pour répondre à la demande.

Wall Street a pris note de l’évolution de ces tendances d’achat pendant la pandémie et de la demande de soins pour animaux de compagnie.

Les actions de Chewy ont récupéré 10% le mois dernier, malgré la récession plus large du marché. Les actions de PetMed Express, propriétaire de la pharmacie en ligne 1800PetMeds pour animaux de compagnie, ont augmenté de 4%.

Le marché croissant des fournitures pour animaux de compagnie et des soins vétérinaires a attiré à la fois les fabricants d’aliments traditionnels et les détaillants au cours des dernières années. Les principaux fabricants d’aliments ont acheté des marques d’aliments pour animaux de compagnie, tandis que des détaillants comme Walmart ont étendu les cliniques vétérinaires dans leurs magasins et lancé une pharmacie pour animaux en ligne.

Aux États-Unis, près de 85 millions de foyers, soit 67% du pays, ont au moins un animal de compagnie, contre 73 millions en 2010, selon l’American Pet Products Association, un groupe commercial de l’industrie.

