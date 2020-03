Les analystes apprécient que les sessions ordinaires de l’OEA soient gelées pendant au moins un mois en raison de la pandémie de Covid-19

Selon les analystes politiques nicaraguayens, les sessions ordinaires du Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA) pourraient être gelées pendant au moins un mois.

Le politologue José Antonio Peraza a déclaré que les progrès dans le travail régulier de l’OEA seront plus lents, car à ce stade, la priorité est de suivre des mesures préventives pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), ce qui implique de ne pas faire rencontres avec un grand nombre de personnes. Les représentants ou ambassadeurs des États membres sont 34 (ils sont 35 avec Cuba, mais cet État n’est pas actif) plus leurs délégations et autres responsables du Système interaméricain.

“Nous devons attendre au moins un mois”, a déclaré Peraza, pour voir si les activités et le travail à l’OEA sont normalisés.

Cependant, Peraza a estimé que si le Conseil permanent est obligé de convoquer une session extraordinaire, il le fera malgré la pandémie, comme cela s’est produit avec la élection du Secrétaire Général le 20 mars.

Pour sa part, l’analyste politique José Pallais Arana a apprécié que les États membres de l’OEA «soient impliqués dans leur propre gestion de la pandémie» en ce moment, donc tant qu’il n’y a pas de problème plus urgent que Covid-19, ce n’est pas possible de poursuivre des réunions ordinaires, “seulement extraordinaires face à une véritable urgence ou à un événement grave dans la région”.

Lors de la dernière réunion extraordinaire, pour élire le Secrétaire général de l’OEA, il a été recommandé aux ambassadeurs des 34 États membres de participer avec le minimum de personnel dans leurs délégations, afin d’éviter l’encombrement des personnes au même endroit.

L’OEA a ouvert le processus d’application de l’article 20 de la Charte démocratique contre l’État nicaraguayen, pour la “modification du régime constitutionnel qui détériore gravement l’ordre démocratique”, en raison de la série de violations des droits de l’homme commises par la dictature de Daniel Ortega et Rosario Murillo, ce qui a été confirmé par un Haute commission diplomatique de l’OEA.

Dans cette situation, la prochaine étape que la Charte démocratique établit est la convocation d’une Assemblée générale des ministres des affaires étrangères, qui “vérifie que la rupture de l’ordre démocratique s’est produite dans un État membre” et qui décide de “suspendre ledit L’État membre d’exercer son droit de participer à l’OEA avec le vote affirmatif des deux tiers des États membres », ce qui implique 24 voix. Les analystes ont assuré que ce processus devra attendre.

