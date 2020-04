Les analystes constatent une baisse de 17% des envois de fonds des États-Unis vers le Mexique – . Miami (51)

MEXIQUE – Les envois de fonds vers le Mexique, une importante source de revenus pour des millions de personnes, pourraient tomber cette année à 17% en 2020 en raison de la crise COVID-19, a estimé BBVA.

“Les envois de fonds pourraient avoir une contraction de 17% en 2020, ce qui les porterait à près de 29,9 milliards de dollars”, a rapporté BBVA México dans un document signé par les analystes Juan José Li Ng et Carlos Serrano, économiste en chef à la compagnie.

Selon les experts, en raison de l’incertitude quant à sa durée, il est difficile d’estimer l’impact de la crise causée par COVID-19 sur le flux des envois de fonds vers le Mexique, pays qui a enregistré jusqu’à présent 1510 infections et 50 décès.

Cependant, différents scénarios sont estimés et dans l’un d’eux les envois de fonds auraient une contraction de 17% en 2020, et ajouteraient une baisse de 21% entre cette année et l’an prochain, ne se redressant que dans 10 ans, en 2028.

Dans un scénario plus optimiste, compte tenu d’un impact moindre de la pandémie sur la construction et le secteur des services aux États-Unis et d’un dynamisme général plus important, les envois de fonds pourraient dépasser le montant record des envois de fonds pour 2019 d’ici 2024.

Les États du Michoacán, d’Oaxaca et de Zacatecas seraient les régions les plus touchées par une diminution des envois de fonds, car ceux-ci équivalent à environ 10% de leur produit intérieur brut (PIB), selon la banque.

La pandémie mondiale due au COVID-19 aura des impacts économiques mondiaux qui pourraient dépasser ceux observés lors de la dernière récession financière de 2008/2009, a souligné l’institution financière, qui a récemment estimé que l’économie mexicaine se contracterait de 4,5% en 2020.

Les envois de fonds envoyés au Mexique en 2019 ont atteint 36048 millions de dollars et ont atteint un niveau record, avec une augmentation de 7,04% par rapport au chiffre enregistré en 2018.

Les envois de fonds, qui proviennent principalement de migrants mexicains vivant aux États-Unis, représentent la deuxième source de devises étrangères du pays après les exportations automobiles et constituent un revenu important pour des millions de personnes.

La Banco de México a annoncé mercredi que le pays avait reçu 5 277,07 millions de dollars d’envois de fonds envoyés en février dernier, soit une augmentation de 7,83% par rapport à la même période en 2019.

