Les anciens présidents demandent au FMI de soutenir l’Amérique latine dans la lutte contre Covid-19

La lettre est une initiative d’Ernesto Zedillo et de trois anciens dirigeants latino-américains. Ils préviennent que si elle n’est pas surveillée, la pandémie peut devenir un épisode tragique.

Quatre anciens présidents latino-américains appartenant au groupe connu sous le nom de The Elders (Los Mayores), ont publié une lettre demandant au Fonds monétaire international (FMI) de diriger leur soutien aux pays d’Amérique latine dans leur lutte contre le coronavirus.

La lettre a été publiée à l’initiative du l’ancien président mexicain Ernesto Zedillo, et des anciens présidents de Colombie, Juan Manuel Santos; du Brésil, Fernando Henrique Cardoso, et du Chili, Ricardo Lagos. Il est également signé par neuf anciens ministres de l’économie et des universitaires.

Intitulée Impératifs éthiques et économiques de la lutte contre Covid-19: une perspective latino-américaine, la lettre prévient que si elle n’est pas correctement traitée, la pandémie de coronavirus pourrait «devenir l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes“

Les signataires estiment que le FMI a “un rôle essentiel à jouer, à la fois pour répondre aux besoins budgétaires et de change des pays à court terme et pour continuer à soutenir les économies à l’avenir, à travers une crise de durée incertaine”.

Le FMI – expliquent-ils – a besoin plus de ressources et la capacité de les débourser rapidement. Les gouvernements latino-américains devraient exiger une nouvelle émission d’un billion de droits de tirage spéciaux (DTS). Et tandis que ces DTS sont alloués aux pays membres en fonction de leurs quotas respectifs, une allocation non proportionnelle pourrait être facilitée par un fonds qui accélère le soutien budgétaire aux gouvernements les plus nécessiteux.

Voici la lettre complète:

Impératifs éthiques et économiques de la lutte contre Covid-19: une perspective latino-américaine

La pandémie de COVID-19 est un choc sans précédent, d’une durée incertaine et de conséquences catastrophiques qui, si elles ne sont pas correctement traitées, pourraient devenir l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire de l’Amérique latine et des Caraïbes. Bien que la crise nécessite une action rapide et décisive de la part des gouvernements, les réponses politiques dans notre région ont été inégales. Dans plusieurs cas, elle a réagi rapidement, faisant de la protection de la santé publique l’objectif principal. Malheureusement, certains gouvernements ont eu tendance à minimiser les risques de pandémie, à mal informer les citoyens et à ignorer les preuves scientifiques et les conseils de leurs propres experts. Au lieu de mobiliser toutes les capacités à leur disposition, certains dirigeants ont opté pour une politique populiste et de division au milieu de la tragédie. Les Latino-Américains méritent plus que cela.

La suppression de l’épidémie pour minimiser sa morbidité et sa mortalité devrait être notre priorité absolue. L’Amérique latine devrait se concentrer sur l’amélioration de ses systèmes de santé, la canalisation des ressources vers les hôpitaux, l’adaptation temporaire des infrastructures inactives, telles que les hôtels et les centres de congrès, et l’augmentation spectaculaire de la capacité de test.

Outre la baisse des volumes et des prix des exportations, la perte de revenus du tourisme et des envois de fonds et les importantes sorties de capitaux, dans les économies d’Amérique latine, s’ajoute désormais l’interruption massive de la production nationale. La forte baisse de l’offre, combinée à une baisse générale de la demande, peut déclencher une spirale de contraction. Dans ce cadre, il est essentiel d’aller de l’avant avec des politiques audacieuses pour protéger les revenus des personnes et des ménages, y compris des transferts en espèces pour ceux qui restent dans une position vulnérable en raison de la crise, y compris les travailleurs informels et indépendants qui n’ont pas accès aux subventions. d’emploi ou d’assurance chômage.

Pour préserver les emplois et les revenus des travailleurs, il est également essentiel d’aider les entreprises, de les accompagner pendant la période de distanciation sociale et de les stimuler dans la reprise ultérieure. Les subventions au paiement des salaires, conditionnées au maintien de la masse salariale, protègent à la fois les entreprises et les travailleurs et sont cruciales pour une amélioration rapide de l’économie. Inversement, si des faillites généralisées ne sont pas évitées, la prochaine victime de la crise serait le système bancaire, ce qui mettrait le système de paiement et l’économie dans son ensemble en danger d’effondrement.

De nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, subiront une perte de revenus importante pendant la durée de la crise. Sans soutien, l’illiquidité deviendra un problème de solvabilité et les reports d’impôt, le refinancement de prêts et les crédits bonifiés ne suffiront pas. Cette urgence nécessite des garanties de crédit d’impôt sans précédent, ainsi que des modifications temporaires de la réglementation, pour encourager et maintenir le crédit bancaire. Des banques publiques bien capitalisées et bien gérées pourraient jouer un rôle de premier plan à cet égard.

La relance budgétaire sera également cruciale dans la phase de reprise, moment auquel les gouvernements doivent stimuler l’emploi et l’activité économique sans exacerber les risques pour la santé. Les politiques varieront selon les pays, mais nécessiteront des ressources extraordinaires au cours de cette phase.

Tout cela pose un défi exceptionnel: bien que les besoins budgétaires soient désormais bien plus importants que lors de la crise financière mondiale de 2008-2009, les ressources budgétaires des économies latino-américaines sont aujourd’hui plus limitées. Les coûts de relance devront être compensés par des ajustements budgétaires dans des domaines moins prioritaires. L’engagement de nos pouvoirs exécutif et législatif à corriger l’augmentation du déficit budgétaire dans un délai raisonnable permettra d’atténuer le risque d’une détérioration de la cote de crédit qui menace plusieurs de nos pays.

Les dirigeants latino-américains doivent lancer un appel pressant à la coopération internationale pour faire face à la crise, condamnant les contrôles sur l’exportation de fournitures médicales et d’autres ressources essentielles, et exigeant une augmentation des fonds pour l’Organisation mondiale de la santé, contrairement à la décision imprudente du gouvernement américain. Une coordination mondiale plus forte entre les autorités sanitaires est nécessaire pour améliorer la capacité de tester, de traiter et d’isoler les patients, et de développer un vaccin et un traitement, qui sera la solution ultime pour la pandémie de Covid-19. Les sociétés pharmaceutiques doivent aider les pays ayant des matériaux réactifs à augmenter le nombre de tests et à accéder gratuitement à la technologie pour les produire. Dans le domaine financier, les régulateurs, les agences de notation de crédit et les institutions de normalisation comptable doivent adapter leurs critères pour faire face à des circonstances systémiques particulièrement défavorables.

Le soutien extérieur aux comptes budgétaires et à la balance des paiements est essentiel, en particulier pour les pays les plus petits et les moins avancés d’Amérique latine. Si les entreprises privées et les gouvernements augmentent leurs déficits, il en sera de même pour le compte courant des pays. À cela s’ajoutent les sorties de capitaux des marchés émergents, qui ont déjà été les plus importantes de l’histoire, et la dépréciation du taux de change qui en résulte, potentiellement déstabilisatrice. Pour de nombreuses économies de la région, un soutien extérieur officiel beaucoup plus élevé sera le seul moyen de faire face à cette combinaison sans précédent de chocs négatifs.

Le FMI a un rôle essentiel à jouer, à la fois pour répondre aux besoins budgétaires et de change des pays à court terme et pour continuer à soutenir les économies à l’avenir, à travers une crise de durée incertaine. Le FMI a besoin de plus de ressources et de la capacité de les débourser rapidement. Les gouvernements latino-américains devraient exiger une nouvelle émission d’un billion de droits de tirage spéciaux (DTS). Et tandis que ces DTS sont alloués aux pays membres en fonction de leurs quotas respectifs, une allocation non proportionnelle pourrait être facilitée par un fonds qui accélère le soutien budgétaire aux gouvernements les plus nécessiteux. En outre, la duplication immédiate des nouveaux accords de prêt (PAN) donnerait au Fonds la capacité nécessaire pour répondre à la demande urgente de prêts qui se profile. Enfin, étant donné que les programmes à accès élevé sont lents à approuver pour les urgences actuelles, le FMI devrait augmenter considérablement l’accès à ses facilités de décaissement rapide et de conditionnalité légère, ou en créer un nouveau pour la pandémie.

Les banques centrales qui émettent des devises de réserve peuvent aider à réduire l’illiquidité des devises mondiales en élargissant leurs swaps de devises avec d’autres banques centrales. Cela peut se faire directement entre les banques ou, indirectement, grâce à l’intervention du FMI ou de la Banque des règlements internationaux (BRI) en tant qu’intermédiaires de liquidité. Au niveau national, les banques centrales doivent utiliser tous les instruments à leur disposition, en innovant si nécessaire, pour injecter des liquidités sur les marchés financiers et l’économie.

Enfin, les banques multilatérales de développement (BMD) telles que la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et la CAF devraient doubler le montant des prêts nets à la région pour l’appui budgétaire avec une conditionnalité très faible, profitant de la grande liquidité des marchés mondiaux de capitale. Dans des circonstances exceptionnelles et dans des pays sans accès aux marchés, la suspension du service de la dette pourrait compléter ces prêts officiels. Les BMD devraient également fournir aux pays des lignes directrices sur les différents domaines politiques impliqués dans la réponse aux crises, y compris leurs propres estimations des taux de morbidité et de mortalité COVID-19, en particulier dans les cas où les gouvernements minimisent la menace pour la santé. Dans la lutte contre la pandémie, il n’y a pas de temps à perdre.

Le défi posé est sans précédent dans l’histoire récente. Le monde et l’Amérique latine et les Caraïbes ne peuvent se permettre des réponses tardives ou inadéquates. La confiance mutuelle, la transparence et la raison, pas le populisme ou la démagogie, sont toujours les meilleurs guides en ces temps incertains. La crise ne peut être une excuse pour affaiblir nos démocraties, gagnées avec tant d’efforts; au contraire, c’est l’occasion de démontrer que la démocratie est en mesure de répondre à des défis extrêmes, en respectant équitablement ses citoyens.

Signe

The Elders Group

Fernando Henrique Cardoso, président du Brésil (1995-2002).

Ricardo Lagos, président du Chili (2000-2006).

Juan Manuel Santos, président de la Colombie (2010-2018).

Ernesto Zedillo Ponce de León, président du Mexique (1994-2000); Université de Yale.

Anciens ministres de l’économie et des universitaires

Mauricio Cárdenas, ministre des Finances et du Crédit public, Colombie (2012-2018); Centre on Global Energy Policy, SIPA, Columbia University.

Roberto Chang, professeur émérite d’économie, Rutgers University, USA.

José De Gregorio, Ministre de l’économie, des mines et de l’énergie du Chili (2000-2001); Président de la Banque centrale du Chili (2007-2011); Doyen, Faculté des sciences économiques et commerciales, Université du Chili.

Ilan Goldfajn, président de la Banque centrale du Brésil (2016-2019); Directeur et fondateur, Center for Public Policy Debates (CDPP).

Ricardo Hausmann, ministre de la Planification du Venezuela (1992-1993); Professeur, Kennedy School of Government, Université Harvard.

Eduardo Levy Yeyati, doyen, École de gouvernement, Université Torcuato Di Tella.

Federico Sturzenegger, président de la Banque centrale d’Argentine (2015-2018); Professeur plénier, Université de San Andrés.

Rodrigo Valdés, ministre des Finances du Chili (2015-2017); École de gouvernement, Universidad Catolica de Chile.

Andrés Velasco, ministre des Finances du Chili (2006-2010); Doyen, École de politique publique, London School of Economics.