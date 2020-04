Les animaux de compagnie, les grands alliés des “célébrités” pendant l’accouchement | Le style

Le animaux Ils sont devenus les grands alliés des personnages populaires pendant la détention. Les chiens, les chats, les lapins et même les ânes font partie de la famille et leurs corps velus accompagnent et amusent leurs propriétaires.

Des chiens qui lisent devant l’ordinateur, qui se parlent, qui dorment avec leurs propriétaires; Les ânes qui jouent aux échecs et les animaux de compagnie sauvés de l’abandon sont les grands compagnons de mannequins et d’acteurs.

Le modèle Cara Delevingne Elle a deux chiens avec qui il est habituel de la voir jouer sur des photos et des “histoires” qu’elle télécharge sur les réseaux sociaux.

Mais, en plus, pendant l’accouchement, et répondant aux appels des organisations de collecte d’animaux, il a adopté deux oursons qu’il a appelés comme deux grands mythes de la musique: “Bowie” et “Hendrix”. Une initiative qui encourage tous vos followers à performer.

L’actrice Kaley Cuoco, “Penny” dans la série “La théorie du Big Bang”, a également rejoint les adoptions, mais dans son cas de deux petits cochons: Leeroy et Wilbur. L’actrice est une grande amoureuse des animaux et ses réseaux sociaux encouragent tout le monde à adopter les animaux de nombreuses associations dédiées à leur protection et à leurs soins.

Cuoco Il est allé dans un fossé où il a posé avec des lapins et des chevaux, d’où il a envoyé un “GRAND salut à tous ceux qui se sont joints pour élever des chiens de refuge pendant la quarantaine. Ce que nous apprenons sur les chiens dans les maisons les aidera à être amis avec la famille parfaite “, a-t-elle écrit sur Instagram.

L’actrice partage sa maison depuis des années avec un fermier, Norman, et deux chiens adoptifs Luz et Dumpy l’ont rejoint.

Le modèle Kaia Gerber Il apparaît jouant dans le jardin de sa maison, au cours des dernières semaines, avec un chiot aux cheveux gris avec lequel il fait une sieste.

Le protagoniste de “Strangers Things”, Millie Bobbie Brown, vit avec quatre chiens, Ronnie, Reggie, Dolly et Winnie, mais comme il se plaint, tout le monde n’est pas autorisé à être photographié.

Priyanka Chopra et son mari Nick Jonas ils partagent leur maison spacieuse avec Gino, un berger allemand qui double de taille son camarade de jeu, Diana, de ceux qui essaient toujours d’obtenir leur meilleur profil.

L’influenceur Olivia Palermo Profitez de la proximité de Central Park pour des promenades quotidiennes avec un “Buddy” blanc et hirsute. Alors que “Elvis” est le refuge d’Ana de Armas, qu’il sort pour une balade à Los Angeles avec Ben Affleck.

“Taylor”, la mascotte de Michael Douglas, semble avoir de vraies compétences conversationnelles à en juger par la façon dont son propriétaire l’attrape et le regarde sur la terrasse de sa maison. Une façon de partager les heures de la journée. Un animal de compagnie avec lequel sa femme, Catherine Zeta Jones, partage également des rires et de l’affection sur Instagram.

Bien que pour avertis “Lou”, le carlin de Reese Witherspoon qui se tient devant l’ordinateur attentif à recevoir des appels vidéo et des messages comme s’il pouvait y répondre.

Arnold schwarzenegger, en plus de partager son immense maison avec Cerise, un yorkshire affectueux avec un arc rose, joue aux échecs avec Lulu, un âne qui n’est pas à la hauteur de son nom, et qui, après le match, joue sur le terrain avec Whisky, un beau poney, à qui l’acteur donne également tout leur dorloter. EFE