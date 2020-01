Les apiculteurs manifestent à Madrid pour la mort des abeilles et l’étiquetage du miel | Couverture

Près de 300 personnes de différentes organisations environnementales et apiculteurs ont manifesté vendredi à Madrid pour dénoncer la réduction de la population d’abeilles et demander que l’étiquetage du miel soit plus clair pour les consommateurs.

Au cri “Congrès, écoutez, l’abeille est en lutte” et “le miel du super n’est pas espagnol”, les manifestants portaient des banderoles dans lesquelles ils pouvaient lire des messages comme “ils ne s’éteindront pas, nous ne le permettrons pas” ou “Les abeilles et leur miel donnent la vie à cent pour cent.”