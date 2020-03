Les ateliers de réparation de véhicules demandent à pouvoir appliquer ERTE sans avoir besoin d’une autorisation d’inspection du travail | Moteur

Les organisations de la Confédération espagnole des ateliers de réparation automobile et connexes (CETRAA) et la Fédération espagnole des entrepreneurs professionnels de l’automobile (CONEPA) ont demandé au gouvernement d’appliquer les fichiers du règlement sur le travail temporaire (ERTE) “très urgent “ et sans le rapport obligatoire de l’inspection du travail.

Les employeurs demandent cette mesure manque de travail dérivé de la déclaration de l’état d’alarme contre la pandémie du coronavirus, par la survie du secteur et par le maintien des emplois.

Ceetra et Conepa le poursuivent pour restrictions à la mobilité, manque de fournitures et la nécessité de préserver la santé des travailleurs.

Les ERTE sont dus à un cas de force majeure, ils demandent donc le délai le plus court possible

“Ils demandent à être reconnus automatiquement et sans la nécessité d’un rapport facultatif de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, l’autorisation de l’ERTE pour cause de force majeure et la résolution des dossiers dans les meilleurs délais. “

Ces organisations regroupent 47 associations d’ateliers, présent dans toutes les communautés autonomes, et compte 35 000 entreprises comme membres directs.

Cetraa et Conepa considèrent les ateliers comme des «services essentiels»

Un jour après que le gouvernement a décrété l’état d’alarme sur tout le territoire national, le 14 mars, Cetraa et Conepa ont considéré que les ateliers de réparation et d’entretien des véhicules faisaient partie des “services essentiels” que la société espagnole vous devez préserver les services de transport et de mobilité.

Selon lui, les établissements du secteur devraient rester ouverts pour donner aux Espagnols le soutien “important” dont ils ont besoin à l’heure actuelle.

Maintenant, après ce dimanche 22 mars, le confinement de la population pendant encore 15 jours – Il doit être approuvé par le Congrès des députés – Ceetra et Conepa demandent ces ERTE.